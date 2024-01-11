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Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России

Президент Эстонии Карис выступил против ограничений ударов Украины по России
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Его заявление 11 января прозвучало на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Мероприятие прошло в рамках визита Зеленского в Таллин. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии президента Эстонии.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — сказал Карис.

Кроме того, он призвал не ставить ограничений в отношении объемов поставляемых Киеву вооружений.

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Накануне президент Литвы Гитанас Науседа также в ходе совместной пресс-конференции Зеленским анонсировал поставки Киеву бронетранспортеров М577, амуниции и другой техники в начале 2024 года.

9 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в ближайшие четыре года страна окажет Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП. Она также уточнила, что с 2022 года Таллин предоставил Киеву около €500 млн.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что страны Балтии готовы «снять с себя последнюю рубашку» в целях досадить Москве.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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