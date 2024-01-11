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Москву не уведомляли о конфискации Вашингтоном российских активов

Песков: РФ никто не уведомлял о конфискации США российских активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москву никто не уведомлял о конфискации Вашингтоном российских активов. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

Так, он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg от 10 января о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины.

«Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал эту новость провокационным заявлением, которое анонсирует незаконные действия в отношении российской собственности. Он указал, что изъятие активов России является шагом в сторону подрыва международного финансового авторитета и доверия инвесторов.

По мнению Пескова, США хотят сподвигнуть европейские страны на незаконные действия и потери, с которыми они столкнуться, если будут идти в этом направлении. Он отметил, что таким образом Штаты пытаются надавить на Европу, так как там находится основная часть активов.

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Ранее, 9 января, американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Украине. По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

20 декабря Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Западные страны ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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