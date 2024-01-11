Глава МО Британии заявил, что в армию надо призывать больше женщин

На фоне сокращения потока новобранцев в армию Великобритании, министр обороны государства Грант Шаппс заявил, что он обеспокоен тем, что состав вооруженных сил не отражает общество, и что необходимо предпринять больше усилий для привлечения и женщин в войска. Об этом 10 января сообщила газета The Daily Telegraph.

«Мне очень бы хотелось, чтобы у нас была армия, которая представляет нашу страну такой, какая она есть сегодня. Например, неправильно, что в наших вооруженных силах до сих пор всего 11% или 12% женщин, когда они составляют половину населения Великобритании», — сказал Шаппс.

Отмечается, что сейчас доля девушек в британской регулярной армии составляет 11,3%, при этом в Королевском военно-морском флоте —13%, а в Королевской морской пехоте — 1,8%. Как указано, в ряды последней женщинам разрешено вступать с 2018 года. В Королевских военно-воздушных силах их около 16%, а в сухопутных войсках — 10,3%.

Газета при этом подчеркнула, что в армии Великобритании существует «эпидемия» культуры изнасилования женщин. Целый ряд скандалов заставил министерство обороны страны обратить внимание на проблемы, связанные с отношением к девушкам в войсках.

Ранее, 5 января, The Telegraph сообщила, что в Военно-морских силах (ВМС) Великобритании не хватает моряков, из-за этого были списаны два военных корабля, чтобы укомплектовать новый класс фрегатов, поскольку набор в армию и Королевскую морскую пехоту сократился на 22,1% по сравнению с предыдущим годом.