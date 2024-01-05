Telegraph узнала о списании военных кораблей в Британии из-за недостатка моряков

Великобритания вынуждена списать два военных корабля, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса, сообщила 4 января британская газета The Telegraph.

«У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», — сказано в материале.

Так, в этом году планируют списать судна HMS Argyll и HMS Westminster. Корабли утилизируют или продадут союзникам. Экипажи кораблей будут обслуживать фрегаты Type 26.

Издание, ссылаясь на данные минобороны также сообщило, что у ВМС самые низкие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих.

Ранее, 10 декабря, в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

На следующий день, 11 декабря, в британском министерстве обороны сообщили, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет оказывать поддержку Украине в военных возможностях на море и будет предоставлять киевскому режиму военные корабли.