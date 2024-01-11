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Глава Приднестровья указал на невозможность капитуляции из-за давления Молдавии

Красносельский: ПМР не капитулирует из-за экономического давления Молдавии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Herrera
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Меры экономического принуждения Молдавии, предпринятые по отношению к непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), не заставят Приднестровье политически капитулировать. Об этом 11 января заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

«Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья», — отметил Красносельский в разговоре с «РИА Новости».

При этом он признал, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии для приднестровской экономики не проходят бесследно, поскольку она носит экспортно-ориентированный характер.

«По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова», — указал Красносельский.

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До этого, 9 января, Красносельский сообщил, что Молдавия отказалась от переговоров с Тирасполем и перешла к давлению. Он отметил, что молдавская сторона действует исключительно при помощи санкций, ограничений и запугивания. Глава ПМР напомнил, что в 2019 году представители Кишинева сорвали братиславский раунд переговоров, в 2020 году не явились на них в связи с пандемией коронавируса, а в 2021-м — из-за увольнения своего политического представителя. В дальнейшем Молдавия выбрала причиной для саботажа российско-украинский конфликт, отметил Красносельский.

Ранее, 3 ноября, депутат Верховного совета (парламента) ПМР Андрей Сафонов обвинил Кишинев в использовании тактики экономического удушения республики. В качестве примера он привел меры, направленные на ограничение приднестровского экспорта.

27 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что присоединение страны к ЕС не должно зависеть от приднестровского урегулирования.

Конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

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