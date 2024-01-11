Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов

Государственная дума рассмотрит закон о запрете треш-стримов в приоритетном порядке в весеннюю сессию. Об этом 11 января сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — написал он в Telegram-канале.

По словам Володина, в последнее время депутатам поступает много обращений с просьбами найти эффективное решение по борьбе с данным явлением. В частности, он напомнил про опубликованное на днях видео, в котором блогер Сергей Косенко бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

Одним из существующих инициатив по борьбе с треш-стримами спикер ГД назвал включение их в перечень запрещенной к распространению информации. Также социальные сети могут обязать удалять подобный контент.

Кроме того, после принятия поправок в законодательство организаторов и участников таких видео могут начать штрафовать до 700 тыс. рублей с изъятием оборудования, указал Володин. Среди прочего, факт ведения трансляций подобного рода может стать отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Весенняя сессия Госдумы началась 9 января и продлится до 4 августа.

Ранее, 7 января, блогер Косенко опубликовал на одной из своих страниц в социальных сетях видео, где он кидает двухмесячного сына в сугроб. На нем видно, как мужчина высоко подбрасывает младенца, после чего тот полностью проваливается в снег. Публикация возмутила аудиторию блогера.

Некоторые подписчики потребовали провести проверку, после чего 9 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Позже блогер удалил видео, принес извинения и попытался оправдаться за содеянное в новом посте. Теперь он и его адвокат Сергей Жорин утверждают, что в ролике использовалась кукла.

7 декабря 2023 года в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. В них присутствуют изменения, при которых отягчающими обстоятельствами признается публичная демонстрация преступления в социальных сетях.