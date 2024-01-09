Блогер Косенко оправдался за ролик с бросанием младенца в сугроб
Блогер-миллионник Сергей Косенко, опубликовавший видео броска двухмесячного ребенка в сугроб, заявил, что в ролике использовалась кукла и применялись обыкновенные техники монтажа. Эту информацию во вторник, 9 января, подтвердил его адвокат Сергей Жорин.
«Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины», — сказал он в беседе с «Известиями».
Кроме того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале с недоверием отнеслась к оправданиям Косенко. Она выразила непонимание, до какой грани готовы дойти блогеры, снимая подобное.
Блогер Косенко опубликовал 7 января на одной из своих страниц в социальных сетях видео, где он кидает двухмесячного сына в сугроб. На нем видно, как мужчина высоко подбрасывает младенца, после чего тот падает в снег и полностью проваливается внутрь. Видео сопровождалось подписью «Первый полет Лео».
Публикация возмутила семимиллионную аудиторию блогера, которая не нашла в инциденте ничего ироничного. Некоторые подписчики потребовали провести проверку. Позже он удалил видео, а также принес извинения и попытался оправдаться за содеянное в новом посте.
9 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Следователям также поручено инициировать вопросы выдачи находящегося за границей Косенко российским правоохранительным органам и проверить соблюдение им налогового законодательства.