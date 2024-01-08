В Сети призвали проверить бросившего младенца в снег блогера
Популярный блогер-миллионник Сергей Косенко вызвал возмущение пользователей социальных сетей из-за публикации 7 января видео, где он кидает двухмесячного сына в сугроб.
На кадрах видно, как мужчина высоко подбрасывает младенца, после чего тот падает в снег и полностью проваливается внутрь. Видео сопровождается известной новогодней песней Энди Уильямса и подписью «Первый полет Лео».
Публикация видео возмутила семимиллионную аудиторию блогера, которая не нашла в инциденте ничего ироничного.
«Ждите заявления в опеку, это должно быть смешно?» — написал один из комментаторов.
Некоторые обратили внимание на то, что двухмесячный младенец мог пострадать при падении, поскольку еще имеет неокрепший череп.
В свою очередь, Косенко не увидел в произошедшем ничего страшного и вскоре продолжил, выложив еще два ролика, где в снег прыгают он сам и мать ребенка. Данные кадры он сопроводил подписью «Осторожно! Это снег! Не повторять! Очень опасно».
Накануне в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, который оскорблял в социальных сетях девушек славянской внешности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.