В Москве задержали оскорблявшего русских девушек в Сети блогера

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, который оскорблял в социальных сетях девушек славянской внешности. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Республики Таджикистан снял и разместил в Сети видеоролик, «содержащий признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Следователями столичного СК проверяются другие видеоролики, снятые фигурантом. Действиям иных лиц, участвовавших в съемках, также будет данная правовая оценка», — говорится в публикации.

Ранее, 1 января, сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли участников спецоперации по защите Донбасса. В СУ СКР по региону добавили, что мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Они также нанесли удары одному из участников СВО. Позже в этот день трех мигрантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО, задержали в Челябинске.