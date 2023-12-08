В Госдуму внесли проекты об ответственности за треш-стримы

В Государственную думу внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Об этом 7 декабря сообщается в документах, размещенных в думской электронной базе.

В их числе присутствуют изменения, при которых отягчающими обстоятельствами признается публичная демонстрация преступления в социальных сетях.

Помимо этого, из-за треш-стримеров будет усилена уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, ведь зрителями таких трансляций чаще всего становятся люди с несформировавшейся психикой и дети.

К такого рода преступлениям относятся: умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, истязание, похищение человека, побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, использование рабского труда, незаконное лишение свободы.

Публичная демонстрация убийства, к примеру, будет наказываться лишением свободы от 8 до 20 лет. Кроме того, вводится дополнительное наказание — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности. Это позволит ограничить доступ в интернет преступникам.

5 апреля Адвокат Бишенов рассказал, что треш-стримерами могут признать распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей.

До этого, 3 апреля, сообщалось, что в Преображенском районном суде Москвы треш-стример Стасик Кудрявый (Станислав Базаров) заключен под стражу на два месяца.