Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении бросившего младенца в снег блогера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который ради видео кинул своего двухмесячного сына в сугроб. Об этом во вторник, 9 января, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мера последовала за обращением представителей государственных органов и общественных институтов.

Следователям также поручено инициировать вопросы выдачи находящегося за границей Косенко российским правоохранительным органам и проверить соблюдение им налогового законодательства.

Соответствующие кадры Косенко опубликовал 7 января на одной из своих страниц в социальных сетях. На них видно, как мужчина высоко подбрасывает младенца, после чего тот падает в снег и полностью проваливается внутрь. Видео сопровождалось подписью «Первый полет Лео».

Публикация возмутила семимиллионную аудиторию блогера, которая не нашла в инциденте ничего ироничного. Некоторые подписчики потребовали провести проверку.