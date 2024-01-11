В Калуге над техническим сооружением взорвался беспилотник

В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 11 января, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине города Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения», — говорится в сообщении губернатора.

По его словам, возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о двух сбитых БПЛА над территорией Каменского района. Он добавил, что в настоящий момент последствия на земле уточняются.

Ранее, 10 января, Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский БПЛА над Волгоградской областью. Тогда же сообщалось, что силами Минобороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет, и выразил благодарность военным за четкую работу.

Ранее в тот же день российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью. Губернатор региона Роман Бусаргин добавил, что беспилотник самолетного типа уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Энгельсского района региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.