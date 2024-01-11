Пожар в цехе полимерной продукции в Обухово ликвидировали

Пожар в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово в Подмосковье ликвидирован. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в четверг, 11 января.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.

Также представители чрезвычайного ведомства рассказали, что в настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Ранее в тот же день МЧС РФ сообщало о возгорании в цехе в Обухово. Тогда стало известно, что работники предприятия покинули здание самостоятельно, еще до прибытия огнеборцев. Пострадавших зафиксировано не было. В тушении принимают участие более 100 работников экстренных служб и 33 единицы техники.

Позже очевидцы возгорания сообщили, что причиной случившегося могло стать короткое замыкание.