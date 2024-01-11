Очевидцы рассказали о возможной причине возгорания цеха в Обухово

Пожар в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово в Подмосковье мог разгореться из-за короткого замыкания. Об этом «Известиям» рассказали очевидцы произошедшего в четверг, 11 января.

«Нам сказали, что это замыкание», — сообщила местная жительница по имени Марина.

Ее дом находится всего в 150 м от цеха. Она поделилась, что обеспокоена токсичным запахом, который может распространиться по округе после пожара, поскольку на предприятии, где случился пожар, производили резину, лаки и спортивные маты для школ.

В МЧС РФ уточнили, что пожарные уже сумели локализовать пожар. Площадь горения составила 8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в тот же день МЧС РФ сообщало о возгорании в цехе в Обухово. Тогда стало известно, что работники предприятия покинули здание самостоятельно, еще до прибытия огнеборцев. Пострадавших зафиксировано не было. В тушении принимают участие более 100 работников экстренных служб и 33 единицы техники.