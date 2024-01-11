В Подмосковье загорелся цех по производству полимеров

Крупный цех по производству полимерной продукции загорелся в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ в четверг, 11 января.

«В поселке Обухово горит кровля цеха по производству полимерной продукции на площади 8 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Работники предприятия покинули здание самостоятельно, еще до прибытия огнеборцев. Пострадавших, по предварительной информации, не зафиксировано.

Возгорание ликвидируют более 100 работников экстренных служб и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.

Ранее, 10 января, в Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами. Очаг пожара был локализован работниками МЧС РФ на площади 800 кв. м. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 38 специалистов.