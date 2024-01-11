В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами
В Кинешме Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами. Об этом в среду, 10 января, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В Кинешме горит ангар с неткаными материалами. До прибытия пожарных на улицу вышли пять человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В 22:20 мск очаг пожара был локализован на площади 800 кв. м. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 38 специалистов.
Предварительно, пострадавших нет.
В Челябинской области вечером 8 января пожар произошел на территории СНТ «Юбилейный-2». К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В результате пожара погиб трехлетний мальчик.