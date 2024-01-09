СК возбудил дело по факту гибели ребенка при пожаре в СНТ под Челябинском
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в результате пожара на территории СНТ в Сосновском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел поздно вечером 8 января в СНТ Юбилейный-2. К моменту прибытия спасателей один из домов горел открытым пламенем.
В результате пожара погиб трехлетний мальчик. Его тело было обнаружено в ходе разбора сгоревших конструкций. Как уточняет ИА «Ура.ру», в доме из-за пожара обрушилась крыша, все стены обгорели.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной возгорания в СК называют короткое замыкание электропроводки.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС информагентству также сообщили, что в период новогодних праздников на территории Челябинской области зафиксировано 103 пожара. Погибли восемь человек, в том числе ребенок в СНТ Юбилейный-2.