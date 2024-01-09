При пожаре в Челябинской области погиб трехлетний ребенок
В результате пожара в Челябинской области погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону во вторник, 9 января.
«Поздним вечером 8 января огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона получили сообщение о пожаре в СНТ «Юбилейный-2». На момент прибытия сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем: позднее сообщение о пожаре, плотная застройка участка позволили огню набрать силу», — рассказали в сообщении.
Пожарных задержал заметенный снегом подъездной путь, который не был расчищен. Более того, в доме отсутствовала система наружного противопожарного водоснабжения.
Вскоре сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар и предотвратить переброс пламени на соседние жилые участки.
«При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик трех лет, без признаков жизни. По предварительным данным в момент ЧП взрослых рядом с малышом не было», — написано в канале.
По словам представителей МЧС РФ по региону, причины и обстоятельства случившегося только предстоит выяснить. На месте происшествия в настоящее время ведет исследования испытательная пожарная лаборатория.
Ранее, 2 января, трехлетний мальчик скончался при пожаре в частном доме в селе Грахово в Удмуртии. Ребенок в момент трагедии был в доме один.