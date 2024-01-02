Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Удмуртии

Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии. Об этом во вторник, 2 января, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила 72 кв. м. Пожар ликвидировали 28 специалистов и 10 единиц техники.

Отмечается, что мальчик был дома один. С родственниками ребенка работает психолог.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в жилом доме на проспекте Мира в Москве. Площадь пожара составила 150 кв. м. Никто не пострадал.