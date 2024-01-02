Жилой дом старой постройки загорелся на северо-востоке Москвы

Возгорание произошло в жилом доме на проспекте Мира в Москве. Об этом во вторник, 2 января, сообщила пресс-служба МЧС.

Отмечается, что огонь охватил квартиры на первом и втором этажах пятиэтажного дома. Пламя затронуло также межквартирные перекрытия между вторым и четвертым этажами.

Площадь пожара составила 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован.

На месте работают 101 специалист и 29 единиц техники МЧС России.

Ранее, 30 декабря, трехлетний ребенок и женщина погибли вследствие пожара в Республике Бурятия, прокуратура региона проконтролирует ход расследования уголовного дела.