В Париже провалилась операция по спасению залетевшей в метро в ноябре вороны

Спасательная операция застрявшей в парижском метро вороны не увенчалась успехом. Об этом рассказал телеканал BFM в среду, 10 января.

Ворона застряла на станции метро «Менильмонтан» в Париже еще два месяца назад. Она случайно попала внутрь, и с тех пор проживает под землей. Пассажиры подкармливают ее, потому птица не голодает. Однако некоторые посетители станции предупреждают, что ей может не хватать солнечного света.

Профессор Музея истории Парижа Фредерик Жиге 9 января делал попытку привлечь ворону едой и заманить в птичью ловушку, чтобы потом выпустить на свободу. Он положил внутрь ловушки картошку фри и яичный желток, однако птица совершенно не заинтересовалась угощением.

«Вороны — очень умные животные. Они очень хорошо знают окружающую среду, знают, сколько мест, где и т. д. Если мы добавим в этот ландшафт какой-то элемент, она сразу это заметит и будет бдительной», — объяснил профессор возможную причину неудачи.

Пытались вызволить узницу и сотрудники Лиги защиты птиц (LPO), однако результат остался прежним. Впрочем, специалисты отмечают, что птица выглядит здоровой, и ее состояние не вызывает опасений.

Научный работник LPO Фредерик Малер объяснил, что пассажиры метро, которые хотят позаботиться о птице и покормить ее, должны быть внимательны в выборе корма.

«Если люди хотят принести еду, им определенно не следует давать хлеб. Вообще говоря, для всех птиц хлеб — это плохо. Это плотоядная птица, поэтому ей нужно давать куски мяса и тому подобное», — проинформировал он.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в окрестностях Барнаула спасли филина, которого вырастил человек и отнес в лес. Людей насторожило поведение птицы — пернатое не боялось людей и получало от них пищу, которую само добывать не умело. Филина выловили и доставили в Фонд по сохранению редких птиц «Балобан».