Реклама
Прямой эфир
Армия
Танковый экипаж сорвал наступление ВСУ и пресек прорыв обороны
Мир
В бундестаге заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией
Мир
Bloomberg сообщило о выходе экс-губернатора Нью-Джерси Кристи из предвыборной гонки
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Общество
Госдума может отклонить законопроект о маркировке опасных собак
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Сенатор-демократ Шумер признал преимущество РФ в украинском конфликте
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Общество
В России предложили проверять табачный бизнес без согласования с прокуратурой
Экономика
В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца в ближайшее время
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Происшествия
В результате обстрела Горловки ВСУ погиб мужчина
Мир
Депутат рады Федина раскритиковала доработку законопроекта о мобилизации

В Париже провалилась операция по спасению залетевшей в метро в ноябре вороны

0
Фото: bfmtv.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательная операция застрявшей в парижском метро вороны не увенчалась успехом. Об этом рассказал телеканал BFM в среду, 10 января.

Ворона застряла на станции метро «Менильмонтан» в Париже еще два месяца назад. Она случайно попала внутрь, и с тех пор проживает под землей. Пассажиры подкармливают ее, потому птица не голодает. Однако некоторые посетители станции предупреждают, что ей может не хватать солнечного света.

Профессор Музея истории Парижа Фредерик Жиге 9 января делал попытку привлечь ворону едой и заманить в птичью ловушку, чтобы потом выпустить на свободу. Он положил внутрь ловушки картошку фри и яичный желток, однако птица совершенно не заинтересовалась угощением.

«Вороны — очень умные животные. Они очень хорошо знают окружающую среду, знают, сколько мест, где и т. д. Если мы добавим в этот ландшафт какой-то элемент, она сразу это заметит и будет бдительной», — объяснил профессор возможную причину неудачи.

Пытались вызволить узницу и сотрудники Лиги защиты птиц (LPO), однако результат остался прежним. Впрочем, специалисты отмечают, что птица выглядит здоровой, и ее состояние не вызывает опасений.

Научный работник LPO Фредерик Малер объяснил, что пассажиры метро, которые хотят позаботиться о птице и покормить ее, должны быть внимательны в выборе корма.

«Если люди хотят принести еду, им определенно не следует давать хлеб. Вообще говоря, для всех птиц хлеб — это плохо. Это плотоядная птица, поэтому ей нужно давать куски мяса и тому подобное», — проинформировал он.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в окрестностях Барнаула спасли филина, которого вырастил человек и отнес в лес. Людей насторожило поведение птицы — пернатое не боялось людей и получало от них пищу, которую само добывать не умело. Филина выловили и доставили в Фонд по сохранению редких птиц «Балобан».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024