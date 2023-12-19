Краснокнижного филина спасли в окрестностях Барнаула

В окрестностях Барнаула спасли филина, которого вырастил человек и отнес в лес. Людей насторожило поведение птицы — пернатое не боялось людей и получало от них пищу, которую само добывать не умело, сообщает Росприроднадзор Алтайского края.

Филина выловили и доставили в Фонд по сохранению редких птиц «Балобан». Орнитологи подтвердили, что птица здорова, но привыкла к человеку и не сможет выжить в естественной среде обитания.

Предположительно, кто-то подобрал филина в птенцовом возрасте, выкармливал у себя дома, но, когда птица выросла, просто отнес ее в лес. Как отметили в ведомстве, с пернатыми хищниками такое часто случается: людей умиляют маленькие пуховые птенцы, а когда они вырастают и начинают требовать много животной пищи, их становится сложно содержать.

Найденный в Барнауле филин нашел себе новый дом. Росприроднадзор оформил разрешение на изъятие краснокнижной птицы из природы в целях спасения ее жизни. Сейчас о пернатом заботятся сотрудники «Балобана», пишет altapress.ru. За дальнейшей судьбой хищника следят инспекторы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.