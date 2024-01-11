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Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила торговлю фондами на биткоин

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Фото: Unsplash/Andre Francois McKenzie
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту, говорится в заявление главы регулятора Гэри Генслера.

«Сегодня комиссия одобрила листинг и торговлю ряда спотовых финансовых инструментов биткоина, обращающихся на бирже», — говорится в сообщении. Таким образом, биткоин будет котироваться на биржах, что даст ему возможность попасть в инвестиционные портфели наряду с акциями и облигациями.

Фонды будут размещать и торговаться на зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг, которые регулируются и обязаны следовать необходимым правилам для предотвращения мошенничества и манипуляций. Генслер отдельно указал, что власти будут пристально следить за торговлей криптовалютой.

При этом сам глава SEC в очередной раз подчеркнул, что ведомство по-прежнему «не одобряет и не поддерживает сам биткоин» в связи с многочисленными рисками.

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Ранее, 8 января, стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила $46 тыс. впервые с 4 апреля 2022 года. Согласно данным площадки, рост валюты за сутки составил +6,64%.

До этого, 5 декабря 2023 года, сообщалось, что цена ВТС превысила $44 тыс. также впервые с 5 апреля 2022 года. В тот же день стоимость биткоина поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 4 декабря 2023 года связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

1 ноября 2023 года стало известно, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.

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