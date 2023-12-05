Стоимость биткоина превысила $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года

Стоимость биткоина (ВТС) превысила $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года. Это следует из данных площадки Coindesk во вторник, 5 декабря.

Около 21:43 мск стоимость криптовалюты достигла $44,08 тыс. К 22:00 мск она снизилась до уровня $43,77 тыс.

Ранее в этот день сообщалось, что стоимость биткоина поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

Пауэлл заявил о намерении Центрального банка приостановить повышение ставок, в то время как Уоллер намекнул на возможное замедление темпов их повышения.

Кроме того, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев спрогнозировал возможность повышения стоимости биткоина до $69 тыс. по причине расширения числа способов использования криптовалют.