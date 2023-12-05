Биткоин побил очередной рекорд стоимости с апреля 2022 года

Стоимость биткоина (BTC) превысила $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года. Это следует из данных площадки Coindesk на 5 декабря.

Около 20:13 мск стоимость криптовалюты достигла $43,1 тыс., продолжив через какое-то время рост до пикового уровня более чем в $43,7 тыс. на 20:29.

Прошлого рекорда стоимость биткоина достигла накануне, поднявшись выше $42 тыс. впервые с 10 апреля прошлого года. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

В частности, Пауэлл заявил о намерении Центрального банка приостановить повышение ставок, а Уоллер намекнул на возможное замедление темпов их повышения, уточнил аналитик.

Кроме того, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев спрогнозировал возможность повышения стоимости биткоина до $69 тыс. по причине расширения числа способов использования криптовалют.