Стоимость биткоина впервые с апреля 2022 года превысила $46 тыс.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила $46 тыс. впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом 8 января свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно данным площадки, рост валюты за сутки составил +6.64%. Отмечается, что к 21:54 мск биткоин продолжил рост и находился на уровне $46,887 (+6,23%).

Ранее, 2 января, сообщалось, что стоимость ВТС превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года. Всего за сутки криптовалюта выросла на +6,93%.

До этого, 5 декабря 2023 года, сообщалось, что цена ВТС превысила $44 тыс. также впервые с 5 апреля 2022 года. В тот же день стоимость биткоина поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 4 декабря 2023 года связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

1 ноября 2023 года стало известно, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.