Вопрос о Хантере Байдене вызвал в Белом доме смех

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет рассказывать о частных разговорах президента Джо Байдена и отметила на брифинге 10 января, что Хантер Байден — частное лицо, принимающее собственные решения. Сказала она это после того, как просмеялась на вопрос Питера Дуси из Fox News, «насколько велика головная боль» для Белого дома от выходок Хантера.

«Хантер Байден — частное лицо, он не является частью Белого дома, как вы знаете, он сам принимает решения, как он сделал сегодня в конгрессе. Больше мне нечего сказать», — ответила она.

На расспросы журналистов о роли президента Байдена в защите своего сына она также отказалась сообщить что-либо, в том числе, оставался ли Хантер, который живет в Лос-Анджелесе, в Белом доме, пока был в Вашингтоне. Не ответили в Белом доме и на вопрос, знал ли Джо Байден, что его сын Хантер собирается сорвать слушание по делу о неуважении к республиканцам на Капитолийском холме.

Ранее 10 января на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала. Его вызывали в суд для участия в закрытом интервью 13 декабря, однако вместо этого он провел пресс-конференцию недалеко от Капитолия.

Тогда же член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось столкнуться.

До этого, 19 декабря, сообщалось, что Хантер Байден предстанет 11 января перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. На нем ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».