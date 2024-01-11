Роскачество обнаружило фальсификат в консервах из печени трески

Роскачество исследовало 14 торговых марок (ТМ) консервированной печени трески. Эксперты обнаружили фальсификацию, а также контрафакт, сообщили «Известиям» 11 января в Российской системе качества.

Как говорится в результатах исследования, в консервах ТМ Polinet указана печень атлантической трески, однако по факту в банке оказалась печень тихоокеанской трески. В продукции ТМ «Вкусные консервы», «Дикий вылов», «Любконсерв», «О'кей», «Спецзаказ» были выявлены несвойственные для печени трески органолептические показатели и подозрительная зернистая структура. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о подмене печени трески молоками. Также обнаружены признаки частичной замены печени трески молоками в продукции ТМ «Капитан морей», «КитБай».

«Кроме возможной подмены печени рыбы на молоки эксперты обнаружили фальсификацию. Производители ТМ «Акватория», «Беринг», «Мурман-рыба», «Устькамчатрыба» указали на маркировке печень трески, однако в действительности в банке лежала печень минтая», — уточнили в Роскачестве.

Там также рассказали, что производители торговых марок «Акватория» и «Устькамчатрыба» сообщили, что образцы продукции, закупленные для исследования, являются контрафактом, продаются под их ТМ, но это не их товар. При этом в ТМ «Устькамчатрыба» заявили, что делают консервы только из лосося.

Роскачество направило информацию о закупленной на Ozon продукции «Уськамчарыба» в Роспотребнадзор, в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, в Россельхознадзор.

«Кроме того, аналогичные сведения по факту наличия в обороте фальсифицированной продукции направлены в ГУ МВД России по г. Москве и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве для принятия мер в отношении [продавца товара] ИП Гурина А.О.» — добавили в Российской системе качества.

Производители отреагировали на результаты исследования. Так, «Дикий вылов», «Вкусные консервы» сообщили о корректировке маркировки, уточнили в Роскачестве. ТМ «Любконсерв» из Белоруссии заявила, что Любанский районный центр гигиены и эпидемиологии принял все необходимые меры по изъятию из обращения и прекращению реализации в торговых точках рыбных консервов из печени трески, не соответствующих требованиям ГОСТ. ТМ Polinet приняла дополнительные меры по недопущению повторных несоответствий, а торговая сеть «О'кей» по собственной торговой марке «О'кей» прекратила работу с поставщиком и вывела из ассортимента такую продукцию. При этом «Яндекс.Маркет» и Ozon скрыли товары с продажи, отметили в Российской системе качества.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что специалисты Роскачества исследовали красную икру распространенных торговых марок и выявили кишечную палочку в продукции восьми производителей. Всего эксперты проверили 24 товара.