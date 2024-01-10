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Украинцы в ФРГ отказались работать в ресторане и решили жить на пособия

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Исторический ресторан при построенной в XII веке церкви святого Варфоломея на берегу Кенигсзее в Баварии впервые вынужден временно закрыться из-за нехватки персонала. Об этом 10 января сообщила немецкая газета газета Oberbayerisches Volksblatt.

По словам владельца ресторана, причиной стала нехватка сотрудников. «У нас было несколько украинцев. Но соотечественники посоветовали им получать пособие по безработице и больше наслаждаться жизнью», — пояснил он.

Арендатор Маркус Аманн подтвердил, что причиной закрытия является острая нехватка персонала. Ресторан приостановил работу на месяц, так как оставшимся сотрудникам необходим отпуск.

Перспективы для новых сотрудников довольно мрачные, ресторан будет закрыт до 8 февраля.

«Летом ушли 16 человек», — рассказал Аманн.

Граждане Германии не работают в ресторане уже несколько лет. Сезонно в заведении трудились румыны, но они тоже уволились. Работу в ресторане ищут в основном венгры, но и их становится меньше.

Ранее, 5 января, сообщалось, что Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев. В прошлом году местные власти получили £10 млн на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев.

Ранее, 22 декабря, министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Коре Дюбвад сообщил, что прибывшие в страну украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране.

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Ранее, 3 декабря, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил с призывом о необходимости прекратить в Германии социальные выплаты новоприбывающим беженцам с Украины. По его словам, было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Однако вновь прибывшим беженцам нужно перестать их выплачивать.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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