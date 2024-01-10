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Порошенко призвал раду отменить запрет на выезд депутатов за границу

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Фото: ТАСС/Petr David Josek
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал руководство Верховной рады отменить запрет на выезд депутатов за границу, поскольку это является препятствованием их дипломатической работе. Об этом он заявил 10 января в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала «Первый».

«Руководство парламента должно отменить отвратительные и незаконные распоряжения о блокировании выезда депутатов и формировании постоянных делегаций межпарламентских объединений. Это уголовное преступление препятствования межпарламентской дипломатии», — сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что его фракция требует немедленного рассмотрения ряда вопросов, например, законопроекта о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. Кроме того, по его мнению, парламенту необходимо рассмотреть проект закона о согласовании с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) назначения и увольнения командующих.

Помимо этого, Порошенко указал на то, что Верховная рада должна отменить запрет на трансляции заседаний и пустить журналистов в фойе, чтобы не скрывать от народа правду.

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Ранее, 1 декабря, Петр Порошенко сообщил, что украинская погранслужба не позволила ему выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.

Позднее, 21 декабря, портал «Страна.ua» сообщил, что Петр Порошенко получил от венгерских властей денежные средства в размере 37 млн гривен ($985,3 тыс.) перед тем, как пытался выехать с украинской территории в начале декабря этого года. Уточнялось, что деньги были получены Порошенко 24 и 30 ноября 2023 года перед несостоявшейся встречей бывшего украинского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Служба безопасности Украины (СБУ) 2 декабря сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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