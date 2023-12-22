Экс-президент Украины Петр Порошенко получил от венгерских властей денежные средства перед тем, как пытался выехать с украинской территории в начале декабря этого года. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил портал «Страна.ua».

Как уточняется, в декларации Порошенко было указано получение им от министерства финансов Венгрии денежной суммы в размере 37 млн гривен ($985,3 тыс.).

Украинский портал дополнил, что деньги были получены Порошенко 24 и 30 ноября 2023 года перед несостоявшейся встречей экс-президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

1 декабря Петр Порошенко сообщил, что украинская погранслужба не позволила ему выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.

Вместе с тем Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).