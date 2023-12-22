Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Мир
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области
Экономика
Россияне стали больше смотреть развлекательного контента на ТВ в 2023 году
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Экономика
Процентные ставки по вкладам превысили 17%
Мир
СМИ назвали ошибкой возможную отправку британских кораблей в Черное море
Экономика
Россия покинула топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом
Наука и техника
Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС
Мир
Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран
Мир
В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу

Украинские СМИ сообщили о получении Порошенко денег от Венгрии

Порошенко уличили в получении большой суммы денег от властей Венгрии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Украины Петр Порошенко получил от венгерских властей денежные средства перед тем, как пытался выехать с украинской территории в начале декабря этого года. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил портал «Страна.ua».

Как уточняется, в декларации Порошенко было указано получение им от министерства финансов Венгрии денежной суммы в размере 37 млн гривен ($985,3 тыс.).

Украинский портал дополнил, что деньги были получены Порошенко 24 и 30 ноября 2023 года перед несостоявшейся встречей экс-президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

1 декабря Петр Порошенко сообщил, что украинская погранслужба не позволила ему выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.

Вместе с тем Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023