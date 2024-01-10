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Юрист допустил уголовное наказание для Ивлеевой за неуплату налогов

Юрист Хаминский: Ивлеевой может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Компании телеведущей Анастасии Ивлеевой могут проверить на так называемое дробление бизнеса. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 10 января рассказал «Известиям», какое наказание может грозить блогеру, если налоговая выявит нарушения.

«Внешне у Ивлеевой всё выглядит более-менее прилично. Одни компании, в которых она участвует как учредитель, находятся на общей системе налогообложения и платят в бюджет 20% НДС и 20% налога на прибыль. Другие применяют «упрощенку» и ограничиваются фискальной нагрузкой — всего 6% от выручки. Оба налоговых режима предусмотрены Налоговым кодексом, но есть нюансы», — заявил юрист.

По его словам, чтобы воспользоваться правом на льготное налогообложение, необходимо иметь суммарную выручку в пределах 150 млн рублей в год. У блогеров-миллионников этот показатель значительно выше, и тогда им на помощь приходят разного рода «оптимизаторы». Они раскидывают выручку между несколькими фиктивными, не осуществляющими реальную деятельность ООО и ИП.

«Какое отношение это имеет к Ивлеевой? Самое прямое. Ее главный актив — это известность, приобретенная в результате участия в телевизионных и интернет-проектах. И вся многомиллионная выручка обусловлена использованием именно этого актива. Ее крупные клиенты могут совершать только безналичные платежи, их легко отследить и суммировать. Без сомнения, эта сумма значительно превышает предельные 150 млн рублей. Поэтому налоговики пересчитали задолженность по правилам общей системы налогообложения», — сказал он.

По данным различных источников, Ивлеева задолжала бюджету 137 млн рублей, указал Хаминский. Если речь идет об ИП или просто физическом лице, то неуплата этой суммы повлечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ. Если об ООО, то по ст. 199 УК РФ. Наказание, которое грозит блогеру, — лишение свободы сроком до пяти лет, заявил эксперт.

«Конечно, уголовное преследование может быть прекращено в случае погашения налоговой задолженности. Но и здесь не всё так просто. У Ивлеевой имеются четыре иномарки, недвижимость, средства на счетах в банках, драгоценности и прочие активы. Если ее легальных доходов не хватит, чтобы объяснить такие траты, это станет поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 174.1 УК РФ за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. И, в отличие от налоговых составов, это дело простой уплатой штрафа закрыть не удастся. Чтобы облегчить свою участь, Ивлеевой придется раскрыть неучтенные доходы, полученные ею наличными за рекламу в социальных сетях», — заключил юрист.

Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой
Вслед за рэпером Vacio проблемы начались и у других участников скандала в клубе «Мутабор»

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей.

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