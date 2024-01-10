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Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Цены на куриные яйца в России вряд ли станут ниже, даже учитывая поставки этой продукции из-за границы. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева 9 января.

Она указала на то, что в настоящее время цена у производителей держится на уровне 95–105 рублей, а всё остальное — это расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка. Поэтому она считает стоимость десятка яиц в 110–125 рублей «адекватной» и «справедливой».

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

Не помогут снизить цены и закупки яиц из-за рубежа.

«Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, <…> закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — сказала Бобылева.

Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, в свою очередь, отметил, что единственным способом хоть немного снизить цены на куриное яйцо — это законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые товары.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

В конце прошлого года в России резко выросли цены на куриные яйца. В середине декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что цены на них выросли, из-за того что спрос увеличился, а производство — нет. При этом глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

Тогда же Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора.

Позднее, 28 декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она выразила уверенность, что ажиотаж из-за яиц похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром.

С 1 января Россия обнулила пошлину на импорт куриный яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. В документе объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

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