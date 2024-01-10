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Карлсон заявил об отказе администрации Байдена верить в поражение Украины

Журналист Карлсон: администрация Байдена отказывается верить в поражение Украины
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Администрация президента США Джо Байдена отказывается верить в поражение Украины. Об этом 10 января заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт», — сказал он в своей программе.

Карлсон подчеркнул, что у США больше нет денег, которые можно было бы отдать Киеву или кому-либо еще. Он указал на то, что Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку на «столько, сколько потребуется», однако «это не имеет никакого смысла».

Карлсон также отметил, что российская армия превосходит украинскую по численности и промышленному производству.

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Ранее в этот день американский бизнесмен Илон Маск заявил, что огромные суммы денег, которые США тратят на поддержку Украины, бессмысленны, поскольку для Киева в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти. Так Маск прокомментировал одну из версий законопроекта, предполагающего выделение из государственного бюджета Соединенных Штатов $65 млрд.

До этого, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах. 3 января бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

2 января советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада — уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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