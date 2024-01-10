Маск раскритиковал военную помощь Вашингтона Киеву

Огромные суммы денег, которые США тратят на поддержку Украины, бессмысленны, поскольку для Киева в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter) во вторник, 9 января.

«Еще $65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?» — написал он.

Так Маск прокомментировал одну из версий законопроекта, предполагающего выделение из государственного бюджета Соединенных Штатов $65 млрд, которые планируется потратить на помощь Киеву. Бизнесмен подчеркнул, что не видит в этом никакого прогресса.

«Просто принесение в жертву молодежи страны без какой-либо территориальной выгоды», — высказался предприниматель.

Ранее, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах.

До этого, 3 января, бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

2 января советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада — уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.