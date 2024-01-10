NYT узнала о драке хасидских евреев с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

В Нью-Йорке члены хасидской еврейской группы столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов из-за решения местных властей забаррикадировать секретный подземный туннель, ведущий к главной синагоге в США в бруклинском районе Краун-Хайтс. Об этом написала газета The New York Times (NYT) 9 января.

«Туннель между штаб-квартирой группировки движения «Хабад-Любавич» и по крайней мере одним прилегающим объектом был впервые обнаружен в конце прошлого года. В понедельник, 9 января, для его заполнения привезли цементовоз, однако некоторые хасиды попытались заблокировать эту попытку», — передает издание.

Как отмечается, в связи с этим на место была вызвана полиция, сотрудники которой обнаружили там группу мужчин, «прорывающихся через стену молитвенного помещения, ведущего в туннель». По данным окружной прокуратуры Бруклина, после возникшей конфронтации, включавшей стычки с офицерами полиции, были арестованы девять человек.

Представитель движения «Хабад-Любавич» Мотти Селигсон выразил сожаление по поводу этого инцидента.

«Очевидно, это глубоко огорчает движение «Любавич» и еврейскую общину во всем мире», — говорится в его письменном заявлении.

Уточняется, что конфликт произошел по адресу 770 Eastern Parkway в Краун-Хайтс, где расположена главная штаб-квартира движения, которую часто называют просто 770.

Издание отмечает также, что пока точно неизвестно, кто и для чего построил туннель. Но двое мужчин, которые заявили, что разговаривали с теми, кто прорвался через стену синагоги, сообщили газете, что мотивом строителей прохода было ускорить расширение группировки, к чему около 30 лет назад призывал лидер любавичского движения раввин Менахем Мендель Шнеерсон. Это происходило на фоне конфликта в группировке, в связи с которым одной из сторон, возможно, и понадобился тайный проход между зданиями.

Ранее, в начале ноября, Европейская комиссия (ЕК) сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). В заявлении ЕК подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Так, в Германии значительно выросло количество антисемитских преступлений. К примеру, в Берлине 18 октября произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

Кроме того, с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции также было зафиксировано 1040 актов антисемитизма.