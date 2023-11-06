Во Франции зафиксировали более 1 тыс. актов антисемитизма с 7 октября

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции было зафиксировано 1040 актов антисемитизма, сообщает 5 ноября глава МВД Жеральд Дарманен.

«Количество антисемитских действий сильно возросло. Более 1 тыс. актов зафиксировано во Франции ― 1040, если быть точным. 486 человек задержаны», ― цитирует его слова в эфире телеканала France 2 газета Al Arabiya.

По словам Дарманена, 102 человека из общего числа задержанных оказались зарубежными гражданами, и теперь их разрешения на пребывание во Франции аннулируют, после чего иностранцев ожидает депортация.

Что касается пропалестинских демонстраций, охвативших страну в последние недели, министр внутренних дел отметил, что все участники митингов, призывающие к насилию и выкрикивающие ксенофобские оскорбления, «будут привлечены к ответственности».

Ранее в этот день Европейская комиссия (ЕК) сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). В заявлении ЕК подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Ранее, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

До этого, 18 октября, в Берлине произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.