Развлечение из правил: на что россияне тратили деньги в новогодние праздники
Из-за морозов в новогодние праздники и в предшествующие им дни россияне стали чаще совершать покупки онлайн, рассказали «Известиям» участники рынка. Маркетплейсы сообщили о росте продаж на 50% и более. При этом увеличился спрос на автоаксессуары для обогрева и запуска авто, обогреватели, а также домашние развлекательные гаджеты, например игровые приставки. Также в холода посещаемость кинотеатров, развлекательных центров и общепита выросла на 31%, подсчитала компания «Платформа ОФД».
Тратим дома
В предпраздничные и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам заметно вырос, рассказали опрошенные «Известиями» представители маркетплейсов. Например, на Ozon продажи декабря в штучном выражении увеличились в 1,5 раза, а оборот — в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, отметили в компании.
— Средний чек в декабре вырос на 30%, а средняя стоимость товара на 15% год к году — в основном за счет нового тренда на крупные покупки онлайн и возросшего спроса на более дорогие категории, включая fashion и home, — рассказал «Известиям» ее представитель.
В последнюю неделю 2023 года число покупателей на Wildberries выросло на 55,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го, а количество заказов увеличилось на 72%, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Этот показатель также вырос на 68% за первые семь дней 2024-го по сравнению с первой неделей 2023-го, отметили в компании.
В начале этого года россияне активнее занимались онлайн-шопингом, чем в прошлом сезоне: общие продажи на «Авито» выросли на 8%, сказал представитель торговой площадки. На «Яндекс.Маркете» реализация во всех категориях начала заметно расти с 4 по 10 декабря, достигнув пика к 20-м числам месяца, сообщили представители маркетплейса.
— Особенно сильно интерес покупателей в этот период вырос к игрушкам и развивающим играм, книгам, товарам для гейминга, парфюмерии, продуктам и посуде. Спрос во всех этих категориях увеличился в 3,5 раза и более ко второй половине декабря по сравнению с концом ноября. Также более чем в три раза увеличился объем реализации изделий для хобби и творчества, макияжа и ухода за лицом, украшений и текстиля, — сказал его представитель.
— В торговой сети «Пятерочка» в новогодние праздники (1–8 января) продажи выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года, — говорят в пресс-службе X5 Group. При этом увеличилась доля онлайн-заказов, на это повлияли погодные условия — сильные морозы и снегопады, которые в начале января наблюдались во многих регионах, — отметили в компании.
Онлайн-продажи торговой сети Metro в праздники увеличились на 15–20% в сравнении с этим же периодом прошлого года, сообщили в компании. В торговой сети это связывают с трендом на встречу Нового года в кругу семьи и друзей вместо походов в рестораны и поездок за границу.
В период праздников спросом пользовались как недорогие товары — декор, умные колонки, чехлы для телефонов и футболки, — так и товары высокой ценовой категории, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В эти дни россияне предпочитали покупать более дорогие смартфоны, чем те, что приобретали в течение года, дорогие игровые консоли и крупную бытовую технику, заметно выросла популярность и fashion-изделий, включая аксессуары премиум-класса и ювелирные изделия, рассказал он. С одной стороны, россияне по-прежнему обращают активное внимание на товары доступных ценовых категорий, следят за акциями, скидками и распродажами, с другой стороны — есть заметное смещение интереса в сторону более дорогих изделий, добавил эксперт.
Цифра с подогревом
Морозные каникулы сказались и на рынке бытовой техники, отмечается в материалах компании «Платформа ОФД». Рост числа покупок в магазинах электроники в первую неделю нового года аналитики объясняют увеличением спроса на климатическую технику, то есть на обогреватели.
В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили эту тенденцию, отметив, что интерес вызывали и традиционно популярные категории (бытовая техника, телевизоры, смартфоны и др.). Там также рассказали, что продажи в последнюю неделю декабря оказались максимальными за 2023 год. В первые семь дней 2024-го позитивная динамика сохранилась, уточнил представитель объединенного ритейлера. По его данным, объем реализации только игровых консолей на последней неделе 2023-го увеличился почти в 2,5 раза, в начале этого года — на 80%.
Из результатов, представленных Wildberries, следует, что в новогодние каникулы россияне пытались отогреть не только себя, но и свои автомобили.
— В связи с аномальными морозами в первую неделю этого года взлетели продажи автомобильных товаров: пускозарядных устройств — на 210%, проводов для прикуривания — на 150%, подогревателей дизельного топлива — на 70%, размораживателей замков и стекол — на 60%, аккумуляторов — на 50%, — перечислили в пресс-службе маркетплейса.
С 30 декабря по 8 января в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota продажи товаров в денежном выражении увеличились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов, рассказали в пресс-службе оператора. В МТС самым высоким спросом с 25 декабря по 7 января пользовались смартфоны, беспроводные наушники и планшеты. В категории смартфонов значительный рост продемонстрировали устройства китайских производителей: их реализация увеличилась на 26% в штуках и на 43% в деньгах, отметил представитель компании.
В restore: продажи в декабре 2023 года были успешнее, чем за этот же период 2022-го. Средний чек вырос на 6%, сообщили «Известиям» в Inventive Retail Group, управляющей сетью.
— В целом в денежном выражении рынок подрос. Точных цифр пока нет, итоги только подводятся. Но уже очевидно, что конец года и первая неделя 2024-го стали традиционно высоким сезоном на рынке бытовой техники и электроники. Чаще всего россияне приобретали смартфоны, смарт-часы, умные колонки, беспроводные наушники. В бытовой технике спросом пользовалась встраиваемая техника, — отметил директор по связям с общественностью Ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов.
Досуг по погоде
В праздники россияне предпочитали развлекаться дома или не отходя далеко от него — об этом свидетельствуют данные опрошенных «Известиями» ритейлеров, а также агрегатора кассовых чеков «Платформа ОФД». Например, количество счетов, оплаченных в ресторанах, кафе и другом общепите 1–8 января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%, количество платежей за услуги в детских развлекательных центрах, парках аттракционов — на 31%, спрос на билеты в кино — на 11%.
В новогодние каникулы потребительское поведение оказалось зависимым от климатических условий, констатируют в «Платформе ОФД».
«Во многом из-за морозной погоды многие россияне меньше выезжали на длинные дистанции и посещали зоны отдыха под открытым небом. Предпочитали проводить время в коротких городских поездках, активно ходили в кафе и рестораны, кинотеатры, центры детского и семейного досуга», — говорится в ее материалах.
И по показателям киносети «Каро», и по всему рынку так называемая новогодняя битва киноновинок этого года опережает результаты предыдущего с рекордами «Чебурашки», отметили в сети.
— Совокупная касса «битвы» на 1,3 млрд рублей опережает результаты прошлого новогоднего сенсационного сезона. Теперь важно, как покажут себя фильмы после каникул, чтобы оценить итоги января. Сейчас мы наблюдаем триумф российского кино, которое сделало 96% кассы в праздники, а также абсолютный прирост в количестве зрителей, среднесуточной и общей посещаемости. Выручка выросла более чем на 50% за этот период по сравнению с прошлым годом, посещаемость — более чем на 20%, — рассказали в пресс-службе компании.
Там добавили, что безоговорочными форвардами проката в сети стали релизы «Холоп 2» и «Бременские музыканты». На третьем месте разместилась новая часть «Богатырей».
— Относительно новогодних каникул 2023-го в этом году посетителей было больше. Сравнительно показателя будних дней, конечно, выше. В праздничные дни люди стараются занять свободные места заранее, поэтому иногда интернет-продажи достигают 90%. Это значит, что зритель осознанно отказывается от действующих скидок в кассе кинотеатра. Также в эти дни полностью заняты VIP-залы, где стоимость билетов выше, также полная посадка самых больших залов в кинотеатрах, — рассказали «Известиям» в «Люксоре».
В книжном сервисе «Литрес» продажи в новогодние праздники выросли на 10% по сравнению с периодом 24–31 декабря. Там уточнили, что реализация литературы нон-фикшн показала рост на 19%, большим спросом также пользовались книги по саморазвитию, эзотерике и астрологии.