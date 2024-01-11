Развлечение из правил: на что россияне тратили деньги в новогодние праздники

Из-за морозов в новогодние праздники и в предшествующие им дни россияне стали чаще совершать покупки онлайн , рассказали «Известиям» участники рынка. Маркетплейсы сообщили о росте продаж на 50% и более . При этом увеличился спрос на автоаксессуары для обогрева и запуска авто, обогреватели, а также домашние развлекательные гаджеты , например игровые приставки. Также в холода посещаемость кинотеатров, развлекательных центров и общепита выросла на 31% , подсчитала компания «Платформа ОФД».

Тратим дома

В предпраздничные и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам заметно вырос , рассказали опрошенные «Известиями» представители маркетплейсов. Например, на Ozon продажи декабря в штучном выражении увеличились в 1,5 раза, а оборот — в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, отметили в компании.

— Средний чек в декабре вырос на 30%, а средняя стоимость товара на 15% год к году — в основном за счет нового тренда на крупные покупки онлайн и возросшего спроса на более дорогие категории , включая fashion и home, — рассказал «Известиям» ее представитель.

В последнюю неделю 2023 года число покупателей на Wildberries выросло на 55,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го, а количество заказов увеличилось на 72% , сообщили в пресс-службе маркетплейса. Этот показатель также вырос на 68% за первые семь дней 2024-го по сравнению с первой неделей 2023-го , отметили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В начале этого года россияне активнее занимались онлайн-шопингом, чем в прошлом сезоне: общие продажи на «Авито» выросли на 8% , сказал представитель торговой площадки. На «Яндекс.Маркете» реализация во всех категориях начала заметно расти с 4 по 10 декабря, достигнув пика к 20-м числам месяца , сообщили представители маркетплейса.

— Особенно сильно интерес покупателей в этот период вырос к игрушкам и развивающим играм, книгам, товарам для гейминга, парфюмерии, продуктам и посуде . Спрос во всех этих категориях увеличился в 3,5 раза и более ко второй половине декабря по сравнению с концом ноября . Также более чем в три раза увеличился объем реализации изделий для хобби и творчества, макияжа и ухода за лицом, украшений и текстиля , — сказал его представитель.

— В торговой сети «Пятерочка» в новогодние праздники (1–8 января) продажи выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года, — говорят в пресс-службе X5 Group. При этом увеличилась доля онлайн-заказов, на это повлияли погодные условия — сильные морозы и снегопады, которые в начале января наблюдались во многих регионах , — отметили в компании.

Онлайн-продажи торговой сети Metro в праздники увеличились на 15–20% в сравнении с этим же периодом прошлого года, сообщили в компании. В торговой сети это связывают с трендом на встречу Нового года в кругу семьи и друзей вместо походов в рестораны и поездок за границу .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В период праздников спросом пользовались как недорогие товары — декор, умные колонки, чехлы для телефонов и футболки, — так и товары высокой ценовой категории , отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В эти дни россияне предпочитали покупать более дорогие смартфоны, чем те, что приобретали в течение года, дорогие игровые консоли и крупную бытовую технику, заметно выросла популярность и fashion-изделий , включая аксессуары премиум-класса и ювелирные изделия, рассказал он. С одной стороны, россияне по-прежнему обращают активное внимание на товары доступных ценовых категорий, следят за акциями, скидками и распродажами, с другой стороны — есть заметное смещение интереса в сторону более дорогих изделий, добавил эксперт.

Цифра с подогревом

Морозные каникулы сказались и на рынке бытовой техники , отмечается в материалах компании «Платформа ОФД». Рост числа покупок в магазинах электроники в первую неделю нового года аналитики объясняют увеличением спроса на климатическую технику, то есть на обогреватели .

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили эту тенденцию, отметив, что интерес вызывали и традиционно популярные категории (бытовая техника, телевизоры, смартфоны и др.). Там также рассказали, что продажи в последнюю неделю декабря оказались максимальными за 2023 год . В первые семь дней 2024-го позитивная динамика сохранилась, уточнил представитель объединенного ритейлера. По его данным, объем реализации только игровых консолей на последней неделе 2023-го увеличился почти в 2,5 раза, в начале этого года — на 80% .

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Из результатов, представленных Wildberries, следует, что в новогодние каникулы россияне пытались отогреть не только себя, но и свои автомобили .

— В связи с аномальными морозами в первую неделю этого года взлетели продажи автомобильных товаров: пускозарядных устройств — на 210%, проводов для прикуривания — на 150%, подогревателей дизельного топлива — на 70%, размораживателей замков и стекол — на 60%, аккумуляторов — на 50% , — перечислили в пресс-службе маркетплейса.

С 30 декабря по 8 января в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota продажи товаров в денежном выражении увеличились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов, рассказали в пресс-службе оператора. В МТС самым высоким спросом с 25 декабря по 7 января пользовались смартфоны, беспроводные наушники и планшеты . В категории смартфонов значительный рост продемонстрировали устройства китайских производителей: их реализация увеличилась на 26% в штуках и на 43% в деньгах , отметил представитель компании.



В restore: продажи в декабре 2023 года были успешнее , чем за этот же период 2022-го. Средний чек вырос на 6% , сообщили «Известиям» в Inventive Retail Group, управляющей сетью.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— В целом в денежном выражении рынок подрос. Точных цифр пока нет, итоги только подводятся. Но уже очевидно, что конец года и первая неделя 2024-го стали традиционно высоким сезоном на рынке бытовой техники и электроники. Чаще всего россияне приобретали смартфоны, смарт-часы, умные колонки, беспроводные наушники . В бытовой технике спросом пользовалась встраиваемая техника, — отметил директор по связям с общественностью Ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов.

Досуг по погоде

В праздники россияне предпочитали развлекаться дома или не отходя далеко от него — об этом свидетельствуют данные опрошенных «Известиями» ритейлеров, а также агрегатора кассовых чеков «Платформа ОФД». Например, количество счетов, оплаченных в ресторанах, кафе и другом общепите 1–8 января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%, количество платежей за услуги в детских развлекательных центрах, парках аттракционов — на 31%, спрос на билеты в кино — на 11% .

В новогодние каникулы потребительское поведение оказалось зависимым от климатических условий , констатируют в «Платформе ОФД».

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

«Во многом из-за морозной погоды многие россияне меньше выезжали на длинные дистанции и посещали зоны отдыха под открытым небом. Предпочитали проводить время в коротких городских поездках, активно ходили в кафе и рестораны, кинотеатры, центры детского и семейного досуга», — говорится в ее материалах.

И по показателям киносети «Каро», и по всему рынку так называемая новогодняя битва киноновинок этого года опережает результаты предыдущего с рекордами «Чебурашки» , отметили в сети.

— Совокупная касса «битвы» на 1,3 млрд рублей опережает результаты прошлого новогоднего сенсационного сезона . Теперь важно, как покажут себя фильмы после каникул, чтобы оценить итоги января. Сейчас мы наблюдаем триумф российского кино, которое сделало 96% кассы в праздники , а также абсолютный прирост в количестве зрителей, среднесуточной и общей посещаемости. Выручка выросла более чем на 50% за этот период по сравнению с прошлым годом, посещаемость — более чем на 20% , — рассказали в пресс-службе компании.



Там добавили, что безоговорочными форвардами проката в сети стали релизы «Холоп 2» и «Бременские музыканты». На третьем месте разместилась новая часть «Богатырей».

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Относительно новогодних каникул 2023-го в этом году посетителей было больше. Сравнительно показателя будних дней, конечно, выше. В праздничные дни люди стараются занять свободные места заранее, поэтому иногда интернет-продажи достигают 90% . Это значит, что зритель осознанно отказывается от действующих скидок в кассе кинотеатра. Также в эти дни полностью заняты VIP-залы, где стоимость билетов выше, также полная посадка самых больших залов в кинотеатрах , — рассказали «Известиям» в «Люксоре».