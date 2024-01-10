Из князей в грязь: «Холоп 2» — самый кассовый фильм новогодних каникул

По итогам праздников российского кинотеатрального проката первое место рейтинга кассовых сборов занял «Холоп 2», заработавший 2,6 млрд рублей, следом идут «Бременские музыканты» — 1,9 млрд, а замыкают тройку лидеров «Три богатыря и Пуп Земли» — 614 млн. Также в пятерке лидеров — «Феррари» (93 млн) и новая «Манюня» (78 млн). При этом в Москве все праздники прошли без «Аквамена», «Вонки» и «Заветного желания» — хиты вернутся на экраны только в конце этой недели. «Известия» подводят итоги длинных новогодних выходных в кино.

Новогодние миллиарды

В каникулы популярность кинотеатров значительно выросла: с 1 по 8 января суммарное количество проданных билетов превысило 14,8 млн. При этом в последнюю неделю декабря общая посещаемость колебалась в районе 1,4–1,3 млн человек.

— И по показателям «Каро», и по всему рынку «новогодняя битва» этого года опережает результаты предыдущего с рекордами «Чебурашки», который, казалось, не переплюнуть. Сейчас важно понять итоги месяца и как будут работать фильмы после праздников. Напомним, половину своей кассы «Чебурашка» собрал уже после каникул. В праздники мы увидели триумф российского кино, которое сделало 96% кассы «битвы». И абсолютный прирост в количестве зрителей на сеанс, кассе, среднесуточной и общей посещаемости, — рассказала «Известиям» президент киносети «Каро» Ольга Зинякова.

Чуть меньше половины от общего числа зрителей (6,5 млн) посмотрели «Холопа 2», что принесло фильму 2,6 млрд рублей. С таким результатом сиквел хита 2019 года занял первое место рейтинга ЕАИС. В среднем один сеанс собирал 73 человека и приносил почти 30 тыс. рублей наработки, а показали новую комедию Клима Шипенко более 88 тыс. раз. Суммарная касса оригинального фильма за всё время проката составила 3 млрд 82 тыс., что сделало «Холопа» самой кассовой картиной до появления «Чебурашки». При этом первый «Холоп» в премьерный уикенд заработал 306 млн рублей, а во второй — 1,4 млрд. «Холоп 2» за неделю после выхода освоил 2,6 млрд рублей, что в разы лучше его предшественника. Как считает Ольга Зинякова, через некоторое время сиквел будет прибыльнее оригинала.

— Сиквел «Холопа» сработал отлично и продолжит собирать кассу еще несколько месяцев, что по итогу приведет к цифрам более высоким, чем у первой части, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Второе место досталось фильму-сказке «Бременские музыканты» — более 1,9 млрд рублей. Хотя игровая экранизация Алексея Нужного вошла в тройку лидеров, релиз по всем показателям уступил «Холопу»: на «Музыкантов» сходили 5,1 млн зрителей, один сеанс приносил 24 тыс. рублей наработки, а наполняемость залов составила 63 человека. По словам Ольги Зиняковой, успех «Бременских музыкантов» был очевиден сразу после премьеры.

— За новогодние праздники фильм собрал 2 млрд. Этот результат один из самых молниеносных по скорости достижения планки за всю историю кинопроката. Более того, ближайшая семейная картина такого масштаба ожидается только в апреле — это «Летучий корабль», а значит, до этого момента «Бременские» будут лидировать в сегменте семейной аудитории.

Также Ольга Зинякова добавила, что на успех повлияло наличие нескольких форматов: в ряде залов фильм шел в формате караоке.

— Отличную кассу «новогодней битвы», которая более чем на 1,3 млрд опережает результаты прошлого сезона, гарантировала именно синергия между двумя крепкими новинками. Они помогали друг другу зарабатывать. «Бременские музыканты» и «Холоп 2» еще будут наращивать кассу гарантированно до конца января благодаря тем, кто уезжал на отдых, а теперь вернулся. В зимние морозы кинотеатры — идеальное место досуга, — объяснила эксперт.

Замкнула тройку лидеров новая анимация от студии «Мельница» «Три богатыря и Пуп Земли». У мультфильма была фора — он вышел 28 декабря и за праздничный уикенд освоил 614 млн рублей. На него сходили 1,7 млн зрителей, а один сеанс в среднем собирал 49 человек и 17 тыс. наработки. Несмотря на окончание выходных, релиз с большой вероятностью сможет приблизиться и даже побить результат самого успешного проекта серии «Три богатыря: Ход конем» (суммарные сборы — 853 млн).

— Анимация «Мельницы» — это одна из самых успешных и продолжительных франшиз, которая имеет поклонников и свою кассу заработает в любом случае. Мультфильм идет очень хорошо и имеет все шансы побить кассовый рекорд франшизы, который установили «Три богатыря. Ход конем», — сказала Ольга Зинякова.

Подожди, «Барби»!

«Известия» обратили внимание, что в праздники в Москве нельзя было увидеть неофициальные голливудские новинки: кинотеатры, которые их обычно показывают, заменили их сеансами российских фильмов. Исчезли билеты на «Барби», «Оппенгеймер», «Аватар: Путь воды», «Форсаж 10», «Шазам! Ярость богов», «Черный Адам», «Убийцы цветочной луны». Корреспонденту «Известий» сотрудники кинотеатров рассказали, что это временно: американские фильмы вернутся, но после того, как российские новогодние новинки соберут кассу.

— Сейчас показываем только отечественные фильмы либо официальный прокат. На «Феррари», например, есть сеансы сегодня. Это сделано, чтобы поддержать отечественные фильмы в прокате, чтобы у них были кассовые сборы в праздники, — сказали «Известиям» в «Киноквартале» на Варшавке.

Большая часть сеансов этого кинотеатра — за релизами «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Например, 9 января у них было 27 сеансов и 17 всех остальных, из них пять — «Три богатыря и Пуп земли».

— Эта система работает в России на протяжении последних 15–20 лет. Дистрибьютор говорит: «Мы готовы отдать свой релиз, например, на пятизальник, но не менее 20 сеансов». А если у вас эти 20 сеансов не влезают, то вы отказываетесь либо от этого контента, либо от другого, — объяснил «Известиям» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. — Нормальный кинотеатр, который считает свои деньги, тоже прогнозирует бокс-офис любого проекта. И когда сборы условной «Вонки» по всей стране обещают быть на уровне 50 млн рублей, а «Холоп» должен собрать на уровне 3 млрд за новогодние праздники, то, естественно, лучше выбрать его.

Прокат зарубежных новинок одновременно с российскими релизами в праздники экономически нецелесообразен, считает Воронков: ни то, ни другое не выстрелило бы на полный потенциал.

— В прошлый Новый год 95% кинотеатров страны самостоятельно сдвинули релиз «Аватара», сначала показав «Чебурашку». Тогда только около 5% кинотеатров решились поставить на «Аватар». Все кинотеатры пытаются отработать новогодние праздники с максимальной выручкой. А это сейчас только российские проекты, на которые идет зритель. И кинотеатры, которые максимально освободили место под «Бременских музыкантов», «Холопа» и очередную часть «Богатырей», не прогадали, — считает Алексей Воронков.

«Вонка» и «Аквамен» — это массовое кино, которому нужна медиаподдержка. Без нее они так же плохо работают, как когда-то и российское кино, подтвердила главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

— Не потому, что оно не нравилось зрителю, просто продюсеры и дистрибьюторы плохо его продвигали. В последнее время с маркетингом в российском кино ситуация улучшилась, бюджеты на продвижение выросли, поэтому кинотеатры выбирают его. Когда у тебя есть возможность работать законно с кассовым продуктом, зачем работать незаконно с сомнительной кассой, — рассуждает эксперт.

По подсчетам CinemaPlex, в декабре 2023 года альтернативный контент («Барби», «Стражи Галактики», «Аватар» и прочие) занял не более 3–7% российского проката. Сейчас у голливудских релизов в России не просто нет рекламы: кинотеатры не вешают афиши блокбастеров, даже если те идут во всех их залах. Есть мультиплексы, которые даже у себя на сайте не сообщают напрямую, что у них крутят Голливуд: об этом знают только постоянные зрители площадок. Нет рекламы и информации — резко снижается зрительский поток. Правда, сайты с афишей всё же сообщают о большинстве сеансов Голливуда, которые идут в столице. И в итоге публика в залах всё равно появляется.

Как отмечает Нина Ромодановская, российские кинотеатры не имеют ничего против отечественного продукта и готовы работать с ним. Дело не в том, что им «хочется» показывать именно Голливуд — это просто бизнес и коммерческий выбор.

— Когда возникает «провис» с российским кино, кинотеатры «поддерживают репертуар» иностранными фильмами. Но с появлением релизов российских блокбастеров, как правило, отказываются от Голливуда. Тем более неофициальный прокат — это всегда риск, — объясняет Ромодановская.

Сказки, «Елки» и «Теща»

Новая анимация Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» всё еще держится в топе ЕАИС в двух версиях. Одна расположилась на девятой строчке рейтинга с 40 млн рублей кассовых сборов, а другая — на 11-м месте (39 млн). Если сложить их показатели, то выйдет около 79 млн рублей, что больше, чем у «Манюни». Также у обеих версий высокая наработка, которая держится в районе 27–28 тыс. рублей на показ, что сопоставимо с лидером праздничного проката.

«Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой тоже пока в рейтинге — 55,8 млн рублей, а между двумя версиями «Мальчика и птицы» расположились «Елки 10», у которых 39 млн рублей сборов и 10-е место. Единственным фильмом, который вышел в период новогодних праздников (4 января) и попал в топ ЕАИС, оказался хоррор «Астрал. Новые души». Несмотря на то что релиз не имеет отношения к классической серии ужасов, он смог заработать 41 млн рублей и занять восьмую строчку.

Еще один фильм-сказка «По щучьему велению», который был одним из главных хитов российского проката осени, расположился на последней строчке рейтинга ЕАИС, заработав еще 21,9 млн рублей. Теперь в общей сложности у картины 2,48 млрд рублей кассовых сборов.

Короткометражные картины, с которыми предсеансовым обслуживанием показывали западные новинки, вовсе пропали из рейтинга ЕАИС. Это совпало с тем, что в столичных сетях кинотеатров в период каникул пропали сеансы главных неофициальных новинок: «Аквамен 2», «Вонка» и диснеевское «Последнее желание».

Пока в перспективе действительно громких новинок в российском прокате не намечается, и, скорее всего, внимание зрителей в предстоящий уикенд будет приковано именно к холдоверам: «Холопу 2», «Бременским музыкантам» и «Трем богатырям».