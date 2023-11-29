Торг неуместен: мошенники придумали схему кражи в маркетплейсах

Преступники придумали новую схему кражи дорогих товаров с использованием маркетплейсов. Для этого они подкупают сотрудников ПВЗ, которые делают им дубликат ключей и, по сути, помогают вынести ценные вещи для продажи. «Известия» выяснили, как работает схема, какие риски она несет для бизнеса и какое наказание грозит соучастникам.

Дубликат для ПВЗ

Мошенники начали нанимать россиян для того, чтобы те устраивались в пункты выдачи заказов (ПВЗ), делали дубликат ключей и передавали им. За это им обещают заплатить 100 тыс. рублей , сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, по такой схеме уже обокрали несколько пунктов в разных районах Москвы. Преступники искали в Telegram-каналах людей, готовых несколько дней «поработать» на ПВЗ, — а по факту, выяснить, где находятся системы видеонаблюдения, узнать, как можно отключить сигнализацию, а также сделать дубликат ключей.

Фото: TASS/Zuma

После того как «сотрудник» выходил на смену, мошенники заказывали в пункт дорогие товары (например, несколько популярных смартфонов), а потом отменяли покупку. Деньги за заказ возвращались, а гаджеты лежали в пункте выдачи, откуда их можно было украсть.

Полицейские уже задержали одну из групп, работавших по такой схеме. Воров удалось поймать в момент, когда они пробрались ночью в закрытый ПВЗ. Ведется розыск других людей, причастных к преступной схеме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В пресс-службе маркетплейса Ozon «Известиям» сообщили, что им известно о таких сообщениях и сейчас специалисты выявляют сопряженные с ними аккаунты, чтобы найти злоумышленников . В интернет-магазине отметили, что его сотрудники внимательно относятся к безопасности ПВЗ: обязуют партнеров устанавливать камеры, рекомендуют сотрудничать с охранными предприятиями и страховать пункт. В случае потери товара Ozon компенсирует покупателям стоимость до дальнейших разбирательств по происшествию.

В маркетплейсе Wildberries на вопросы редакции не ответили. «Известия» также направили запрос в управление МВД по Москве для получения информации о задержанных.

Преступные схемы

Как говорит в беседе с «Известиями» основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, примененная мошенниками схема не так уж нова. Работники отрасли сталкивались с ней еще в 2018 году, но тогда маркетплейсы были не так популярны и случаи фиксировались единичные.

В преступном плане участвует несколько человек (минимум двое или трое): это «подставной» сотрудник, которого можно найти в даркнете или Telegram-каналах, сами воры, проникающие на ПВЗ, и тот, с чьего аккаунта совершается покупка. При этом мошенники всегда выбирают ликвидный товар, который легко можно продать и получить крупную сумму — несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Поскольку схема быстро «вскроется», на каждом ПВЗ, скорее всего, она будет реализована только один раз. После этого там придется усилить меры защиты.

Между тем, добавляет член генерального совета «Деловой России» и президент социального телемагазина Shop and Show Олег Воробьев, работники маркетплейсов часто сталкиваются и с другими махинациями сотрудников — порой более долгоиграющими.

— Буквально на днях мы поймали сотрудника склада, у которого родственники, друзья и знакомые оформляли заказы в нашем телемагазине. Далее, на стадии сборки, человек дополнял посылки более дорогими товарами, которые они получали бесплатно, — рассказывает собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В свою очередь, Игорь Бедеров вспоминает истории, когда мошенники по поддельным документам устраивались в курьерские сервисы и службы доставки крупных ритейлеров. В таких случаях похищались дорогие товары, а в худшем для компании исходе мог быть украден и целый грузовик с техникой.

В то же время, отмечают эксперты, есть и другая сторона медали, когда мошенничают сами покупатели. Это происходит, когда они подменяют товар на ПВЗ или покупают что-то по акции 2+1 (третья вещь в подарок), забирают презент и возвращают заказ.

— Вторая схема выглядит бесхитростной, но в масштабе приносит компаниям серьезные убытки, — заключает Олег Воробьев.

Работа ПВЗ

Как объясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко, именно ПВЗ часто становятся мишенью для преступников по простой причине. В основном их открывают начинающие предприниматели, недавно получившие статус ИП, но не владеющие навыками в сфере финансов, найма персонала и правовых вопросов. Людей привлекает внешняя легкость введения такого бизнеса, и они не всегда догадываются о его рисках и подводных камнях.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Обычно такие инциденты случаются из-за незнания тонкостей работы, экономии на найме персонала и безопасности самого пункта выдачи (отсутствия современных средств охраны и системы видеонаблюдения). Предприниматели часто принимают на работу низкооплачиваемых сотрудников, поскольку у них нет достаточных средств на серьезный анализ кандидатов и на фонд оплаты труда, — рассказывает эксперт.

При этом, добавляет он, число ПВЗ в России растет с каждым годом. Так, за 2022 год крупные маркетплейсы Ozon и Wildberries увеличили количество пунктов выдачи на 23 и на 67% соответственно. По данным СМИ, в июне 2023 года сеть Wildberries насчитывала около 30 тыс. ПВЗ, из которых 62% партнерские. У Ozon по всей стране действовало более 25 тыс. ПВЗ, из них более 97% — именно франшизные.

Состав преступления

Преступление, совершенное в московских ПВЗ, подпадает под определение «кража», совершенная с незаконным проникновением в хранилище группой лиц по предварительному сговору (ст. 158 УК РФ). Конкретная часть статьи и наказание виновных будет зависеть от размера причиненного ущерба — общей стоимости украденного товара , говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.

— Действия подставного сотрудника ПВЗ — это содействие краже на этапе ее подготовки. Даже в том случае, если он не знал, что именно планируют «наниматели», следствие и суд, скорее всего, сочтут, что человек понимал, что идет на преступление , — добавляет юрист Олег Матюнин.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По словам юристов, сегодня суды уже рассмотрели сотни дел, связанных с пунктами выдачи заказов — в том числе с пособниками в лице сотрудников пунктов. Особенностью представленной схемы стало лишь привлечение такого сообщника посредством социальных сетей (мессенджеров).

— В случае если самих исполнителей кражи не задержат, к уголовной ответственности будут привлечены только лица, оказывавшие им содействие, — заключает Шурховецкий.

За участие в совершении преступления сотрудникам ПВЗ может грозить до пяти или шести лет лишения свободы.

Способы защиты

Для того чтобы защитить бизнес от преступных схем, эксперты «Известий» рекомендуют серьезно подойти к вопросам безопасности. В первую очередь более тщательно проверять своих сотрудников перед тем, как принять их на работу.

— Важно изучить резюме, убедиться в квалификации и опыте, отсутствии судимостей. Также стоит обратить внимание на окружение соискателя (это можно сделать, посмотрев его страницы в социальных сетях), проверить подлинность паспорта, если он иностранец — легальность нахождения на территории страны, уточнить данные с прошлых мест работы, — комментирует Петр Щербаченко.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Говоря о защите ПВЗ, маркетолог и основатель агентства Zhuravleva.Media Евгения Журавлева рекомендует предпринимателям установить четкие правила, которые запрещают участие в черных схемах и любых мошеннических действиях. Они могут включать проверку идентичности продавцов, запрет на использование подставных аккаунтов и длительные сроки хранения данных.

— Сами маркетплейсы могут применять различные алгоритмы и программы для отслеживания необычной активности, подозрительных операций или поведения. Это поможет выявить потенциальных мошенников и «подставных» сотрудников, — отмечает она.

Кроме того, добавляет эксперт, маркетплейсы должны внедрить строгий внутренний контроль, особенно на уровне доступа к чувствительным данным, и обучить сотрудников правилам безопасности, объяснить им правовые последствия участия в преступных схемах. Торговым площадкам стоит сотрудничать с местными правоохранительными органами для обмена информацией о мошеннических операциях и поимки преступников.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Если инциденты с кражами будут повторяться, юрист Олен Матюнин рекомендует ввести серьезный аудит не только процессов подбора и расстановки кадров, но и применяемых в пунктах систем и алгоритмов безопасности: порядка приема, выдачи и хранения товаров, передачи и хранения ключей, систем видеонаблюдения.

Такого же мнения придерживается программист Сергей Овчинников: по его словам, на ПВЗ можно установить несколько камер с альтернативным питанием и каналом передачи информации, о которых не сообщать новым сотрудникам. Это поможет если не предотвратить кражу, то хотя бы быстрее поймать грабителей.

— При этом нужно доработать ИТ-систему, которая отслеживает количество и общую сумму заказов, учитывать отмены покупок. В случае превышения определенной суммы стоимости товаров на полках ПВЗ можно сообщать владельцу о том, что ночь связана с повышенным риском. Тогда предприниматель сможет принять меры, — заключает он.