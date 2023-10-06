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Кассовая борьба: как работники центров выдачи присваивают товар

Маркетплейсы контролируют персонал с помощью умных камер, сигнализаций и трекеров
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Товары на 200 тыс. рублей похитила работница пункта выдачи маркетплейса в Челябинской области — это лишь один из тысяч случаев причинения ущерба онлайн-магазинам персоналом площадок-посредников. Какие схемы в ходу у современных «несунов» и какими способами компании противостоят воровству — в материале «Известий».

Забрать как свое

Обороты площадок интернет-торговли в России растут вместе с интересом россиян к онлайн-заказам. Негативным следствием оказываются издержки, связанные с хищением товара или средств недобросовестным персоналом на складах и в пунктах выдачи. Например, в Челябинской области сотрудница пункта выдачи похищала заказанные ей же вещи. После оформления покупки она тщательно отслеживала перемещение товара и перед самым получением отменяла покупку — деньги возвращались на счет. При такой ситуации развернуть «зависший» товар моментально невозможно и он всё равно прибывал в пункт выдачи, где работала подозреваемая. Она аккуратно извлекала товары, не нарушая упаковки, и отправляла пустые коробки назад. Возможно, схема так и осталась бы неразгаданной (так как сложно понять, на каком этапе совершено хищение), но даму подвела жадность — она зачастила с использованием этого приема. В общей сложности был причинен ущерб на сумму свыше 200 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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Фокус с заменой

Похожую схему использовала для незаконного обогащения гражданка Азербайджана, работавшая в одном из пунктов выдачи товаров в Удмуртии. Она оформляла с аккаунтов своих знакомых и родственников заказы на дорогостоящую обувь, электронику и одежду, а затем отменяла их. На склад отправлялись либо пустые коробки, либо вещи менялись на ношеные, бывшие в употреблении или значительно более дешевые. В одном из эпизодов ей помогал родственник, который зашел в примерочную с дорогими кроссовками, чтобы это зафиксировала камера наблюдения. Кроссовки он подменил своими ношеными. Эта запись в дальнейшем легла в основу обвинения по одному из эпизодов.Пострадавшая сторона оценивает ущерб в 745 тыс. рублей. Дело расследуется по статье о мошенничестве.

Системный взлом

Службы безопасности постоянно совершенствуют организационные процессы, но нечистоплотные сотрудники каждый раз находят уязвимость, которая позволяет присвоить себе товар, от которого отказались. Впрочем, тайное становится явным уже на этапе служебного расследования, как показывает практика.

Инцидент в одном из пунктов выдачи товаров в Удмуртии

Инцидент в одном из пунктов выдачи товаров в Удмуртии

Фото: МВД Медиа

В сентябре стало известно о хищении ювелирных украшений на 700 тыс. рублей в одном из пунктов выдачи заказов. Как установили полицейские, золотые изделия подлежали возврату из-за отказа от них покупателей. Сообщницы делали в системе пометки об отказе клиентов от товара. Подозреваемые — две девушки (21 и 23 года), ранее судимые за схожие преступления, сообщили в полиции. Похищенные вещи, как установило следствие, реализовывались в ломбардах и на рынке.

Существенная доля внутренних хищений — банальные кражи с инсценировкой. В конце сентября именно таким способом присвоил себе имущество работодателя на 350 тыс. рублей ранее судимый 37-летний житель Армавира (Краснодарский край).

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«Установлено, что злоумышленник, являясь специалистом по выдаче заказов, знал, где находятся слепые зоны камер видеонаблюдения. При поступлении товара он присваивал телефоны и реализовывал их третьим лицам. Вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дефицит контроля

С января по август в стране только официально зарегистрировано свыше 390 тыс. краж, из них больше 53 тыс. — с незаконным проникновением. Сколько из них приходится на склады и пункты хранения вещей, статистика МВД не указывает, но речь идет о тысячах эпизодов и сотнях миллионов рублей ущерба. Реальных данных по числу краж внутри маркетплейсов нет даже у полиции из-за высокой латентности этого вида хищений.

пункт выдачи
Фото: ТАСС/Елена Афонина

Дело в том, что значительное число случаев внутреннего воровства заканчивается лишь увольнением провинившегося сотрудника, несмотря на признаки преступления, рассказал источник «Известий» в охранной отрасли. Причем в некоторых ситуациях преступления эти тяжкие, например, когда речь идет о групповых хищениях в особо крупном размере. Однако понесшие ущерб компании предпочитают не выносить сор из избы. Считается, что это вредит бизнесу, привлекает излишнее внимание правоохранительных органов, прессы и отпугивает потенциальных соискателей на должность, говорит собеседник «Известий».

— Еще одна проблема, которая мешает навести порядок в отрасли, — отказ бизнеса подобного рода от услуг частных охранных структур на своих объектах, — рассказал источник «Известий» на рынке услуг безопасности. — В большинстве случаев на складах и в местах хранения товара за сохранность товара и безопасность отвечают так называемые контролеры из числа сотрудников этих же организаций. Нередко это иностранные граждане, которые не владеют русским языком.

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Источник в среде предпринимателей, продающий свой товар на интернет-площадках, уточняет, что больше всех страдает непосредственный владелец товара. А это может быть небольшое предприятие, для которого убыток в несколько тысяч рублей весьма существенный. По его оценке, площадки-посредники мало что делают для сохранности товаров и защиты интересов продавцов.

— Мы торгуем одеждой и сумками, и подмена товара при возврате одна из самых серьезных трудностей, которая мешает развитию нашего бизнеса, — говорит он.

маркетплейс
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тонкости охраны

Коммерческий директор компании «Delta Системы безопасности» Евгений Горячев выделяет две угрозы для игроков e-commerce.

Первая — это внешняя угроза, например проникновение ночью преступников в пункт выдачи заказов; вторая — внутренний вор. Для решения вопросов с нападениями извне и другими факторами риска (пожар, потоп, прочие аварии) применяются так называемые клубные сигнализации, которые включают в себя охранную, пожарную сигнализацию, другие датчики, которые реагируют на протечку воды, чтобы товар ни в коем случае не был поврежден. Также применяются тревожные кнопки для решения конфликтных ситуаций с привлечением групп реагирования.

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Что же касается защиты от внутренних опасностей, то этот вопрос куда более тонкий.

— Для таких целей в компаниях существует внутренняя система контроля движения товара, плюс системы видеонаблюдения, которые следят за сотрудниками, — говорит собеседник «Известий». — Крайне востребованная функция, которую компании просят включить в пакет, — «контроль посещения пунктов выдачи сотрудниками». Есть время работы точки, в нерабочее время никто не должен находиться на объекте. Но бывают случаи, когда ночью недобросовестный сотрудник приходит и пытается украсть товар. В этом случае выезжает группа реагирования, устанавливает личность ночного гостя, связывается с руководителем и принимает решение о дальнейших шагах.

склад
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Присмотреть за складом

Для охраны складских помещений используются системы видеонаблюдения с оператором, говорит специалист.

— Для профилактики краж мы тщательно проверяем людей, которые работают на объекте, в первую очередь охранников. Инструктируем их. Есть правила, что можно с собой заносить в помещение, что нельзя. Проверяется каждая машина, въезжающая на территорию объекта на предмет того, что она завозит или вывозит. Если в машине находится какой-то товар, которого нет в декларации путевого листа, то мы оповещаем руководителя и решаем, что делать.

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По его словам, спрос на умное видеонаблюдение, как и на физическую охрану объектов, существенно вырос. Он уточнил, что клиенты сегодня часто запрашивают в целях контроля специальные мобильные трекеры, которые случайным образом устанавливают в товары.

— Таким образом, например, отслеживалась схема, когда продукцию похищали с одного склада и вывозили на другой на реализацию. Трекер позволяет показать, где находится товар. Таким образом получается минимизировать количество краж — нечистому на руку сотруднику сложно понять, есть в коробке трекер или нет.

склад
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Управляющий партнер AVG Legal адвокат Алексей Гавришев советует применять и правовые инструменты — в частности, страхование товаров от утраты или кражи. Также он рекомендует по возможности брать работников не на трудовой контракт, а по договору оказания услуг, предусматривающему неустойку за утрату или кражу.

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