Вскрытые мотивы: в России начали продавать уже активированные MacBook

В России появились в продаже уже активированные ноутбуки Apple, рассказали «Известиям» источники в ритейле. Таким образом реализуют устройства, выпущенные на рынок недавно. Первичная активация проводится, чтобы не вызвать подозрения у местных регуляторов. Кроме того, на клавиатуру такого лэптопа можно нанести русскоязычную гравировку. Для потребителей основной недостаток — в сокращении срока гарантии Apple, которая составляет год .

Поставки активированных MacBook

Такие ноутбуки Apple поставляются в нашу страну небольшими партиями , рассказал «Известиям» источник в ритейле.

— Чаще всего таким образом на отечественный рынок попадают устройства, купленные сразу после старта продаж, — отметил он.

Информацию подтвердили и два других собеседника в торговых сетях. По словам одного из них, таким способом ввоза пользуется относительно небольшое число продавцов — не более 25%. Кроме того, уже вскрытая упаковка позволяет сделать гравировку клавиатуры — изначально ноутбуки из США поставляются только с английской раскладкой. При этом на сайте Apple можно заказать нанесение кириллицы, однако лэптопы, заказанные онлайн, приезжают гораздо позже, чем обычные версии, отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США, где для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования , — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Такие девайсы — это временная мера до того, как будут налажены цепочки поставок из других стран , например из ОАЭ или Китая. По мере снижения дефицита предложения количество подобных лэптопов в отечественных сетях уменьшается, добавил эксперт.

Ранее «Известия» писали о том, что весной этого года в продажу поступили уже активированные смартфоны Apple. Кроме того, новые iPhone 15 в некоторых магазинах также прошли процедуру активации .

Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить такие гаджеты в магазине DNS. Например, MacBook Air 15 реализуется с пометкой: «Данная модель могла быть активирована до продажи. Товар является новым и не проходил процедуру привязки к аккаунту Apple ID».

«Известия» отправили запрос в DNS, а также restore: «Ситилинк», Merlion, «Марвел-Дистрибуцию» (занимаются ввозом компьютерной техники в Россию).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы наладили процессы поставок в том числе популярных моделей ноутбуков Apple, включая новинки. Активированные заранее устройства не закупаем , — сообщил ведущий менеджер товарной категории в департаменте «Компьютеры и планшеты» Группы «М.Видео – Эльдорадо» Александр Афонин. По его словам, устройства остаются востребованы у широкой аудитории лояльных пользователей бренда, которой важны продвинутые технические характеристики и дизайн.

В пресс-службе МТС также отметили, что сотовый оператор не продает активированные MacBook, а все устройства до реализации проходят дополнительную проверку на складах .

Минусы активированных MacBook

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, у уже активированных гаджетов Apple есть основной недостаток — сокращение срока гарантии .

— Такой период на товары Apple начинается с момента активации и составляет один год . То есть приобретая уже активированный продукт, покупатель сам себя лишает полной гарантии, — рассказала ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Для устройств, приобретаемых в России, длительность официальной гарантии Apple сейчас не настолько критична, как раньше, но всё равно имеет значение, отметил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

— Особенно если покупатель имеет возможность впоследствии лично обратиться в авторизованные сервисные центры или Apple Store страны изначальной реализации устройства. Тут есть момент: при этом срок гарантии может начать отсчитываться и от даты продажи, если между ней и активацией прошло более нескольких недель , — объяснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако продавец в России всё равно несет гарантийную ответственность за такое устройство, ввезенное по параллельному импорту . Так что при обнаружении технических проблем с активированным MacBook сразу после покупки пользователь всё равно сможет сдать устройство по этой самой гарантии, добавил он.

— Другой минус уже активированных MacBook состоит в том, что человек никогда не знает, действительно ли компьютер только активировали или делали на нем что-либо еще , — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.