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Техническая задержка: Apple сохранила долю в сегменте ноутбуков в России

С чем это связано и как поставщики планируют заменить MacBook
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Несмотря на уход Apple из России, его доля в сегменте ноутбуков практически не изменилась, узнали «Известия» из отчета партнера нескольких производителей электроники, эти данные подтвердил и один из ритейлеров. В первом полугодии 2023-го она составила 6,6% против 7% аналогичного периода годом ранее. При этом доли других ведущих мировых производителей лэптопов снизились в среднем вдвое. По мнению экспертов, MacBook не нашлось замены: аудитория macOS не хочет переходить на Windows, а достойного китайского аналога пока нет. При этом специалисты отмечают, что недоверие, которое российские власти уже выразили яблочным смартфонам, может привести к замене частью пользователей компьютеров Apple своих ПК.

Стабильность в «яблоках»

Несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в нашу страну в прошлом году, ее доля на российском компьютерном рынке практически не изменилась. Это следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники. В первом полугодии 2023-го доля «яблочной» компании в сегменте ноутбуков в штуках составила около 6,5% — снижение к аналогичному периоду прошлого года составило менее 1 п.п.

Доля ноутбуков Apple практически не изменилась — в январе–июне этого года она составила 6,6% против 7% годом ранее, подтвердил сотрудник одного из ритейлеров.

Apple store россия продажа
Фото: Global Look Press/Igor Russak

В то же время доля других крупных международных брендов ощутимо снизилась, подчеркнул собеседник «Известий». Например, для Lenovo этот показатель составил 8,1% против 15,4% в первом полугодии 2022-го, для Asus — 9,7% (против 17,8%), для Acer — 6,7% (было 13,7%) и так далее, перечислил он. Что касается HP, то его доля с января–июня прошлого года уменьшилась с 21,3% до 3,8%, то есть более чем в 5,5 раза.

Также собеседник «Известий» утверждает, что в первом полугодии 2023-го рынок ноутбуков в РФ сократился несильно — чуть более чем на 7% (до 1,3 млн устройств) — по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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Apple удерживает позиции в премиальном сегменте компьютерного рынка, притом что доля недешевых iPhone снижается, отметили участники рынка. Реализация смартфонов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократилась более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к продукции Apple (а также Samsung), рассказали «Известиям» в МТС.

В онлайн-сегменте спрос на ноутбуки от Apple действительно сохранился на уровне прошлого года. Эта техника по-прежнему популярна у пользователей, предпочитающих работать на iOS. Кроме того, драйвером спроса стало и появление новых линеек продукции, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries. Те, кто предпочитает другие ОС, всё чаще интересуются ноутбуками от азиатских брендов, например MSI, Honor и Huawei, добавили в компании.

ноутбук руки девушка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Хотя за год продажи MacBook и сократились примерно на 25%, доля Apple на рынке портативных ПК осталась неизменной, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компьютеры Apple были и остаются премиальным люксовым товаром, и те, кто покупал такие гаджеты ранее, выбирают их и сейчас, отметил он. В нашей стране до сих пор очень велика лояльная к Apple аудитория, добавил эксперт. При этом сейчас MacBook, в отличие от iPhone, можно использовать в России практически без ограничений, поскольку не приходится сталкиваться с дискомфортом из-за отсутствия таких функций, как, например, Apple Pay при оплате товаров на кассе, полагает он.

Это связано с тем, что из iPhone исчезают нужные функции, а из магазина ПО Apple — необходимые программы, например банковские приложения: у пользователей лэптопов таких проблем нет, добавил эксперт.

Вероятно, доля Apple на рынке сохранится примерно на таком же уровне, поскольку параллельный импорт сейчас работает хорошо. Однако на спрос может повлиять удорожание логистики и самих устройств из-за роста курса валюты, — отметил бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк.

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Лэптоп на доверии

Этим летом от использования iPhone начали отказываться госструктуры. В начале июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной сети, использующей вредоносное ПО на гаджетах «яблочной» компании для шпионажа за пользователями. После этого ряд ведомств, в их числе Минпромторг, Росавиация и Минтранс, а также некоторые госкомпании и госкорпорации запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Выявляемые атаки с целью получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к гаджетам Apple и другим смартфонам из недружественных стран, рассказали ранее «Известиям» в Роскомнадзоре. Это одна из причин, по которой в РФ снижается спрос на смартфоны Apple, предположили эксперты.

Apple смартфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Возможно, недоверие к продукции «яблочной» компании со стороны властей может привести к отказу части пользователей и от ее компьютеров, но большинство из них, скорее всего, будут руководствоваться личным опытом, а не предупреждениями профильных ведомств, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, ноутбуки Apple стоят особняком на компьютерном рынке — из-за их характеристик и особенностей операционной системы macOS заменить их гаджетами на Windows пока не получается.

Замены MacBook пока не удалось найти — в частности, создать достойный аналог не получается у китайских брендов, присутствие которых на российском рынке постоянно растет. Ноутбуки из КНР на Windows могут занять место продукции ушедших западных и тайваньских брендов, с Apple это гораздо сложнее, — отметил он.

На рынке ноутбуков продолжает корректироваться ландшафт брендов: доля китайских производителей в России увеличилась в количественном выражении с 30 до 40%, заметную часть занимают новые торговые марки, утверждает представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Среди наиболее популярных и быстрорастущих производителей в наших сетях бренды из Китая — Huawei, Haier, Thunderobot, Tecno и др. Вдвое увеличилась доля устройств от российских компаний — Irbis, F+ и др. При этом сохраняются в ассортименте и устройства производителей, покинувших российский рынок, — отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

телефон Huawei
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Появляются и новинки Apple: устройства бренда остаются востребованы у лояльных пользователей — преимущественно творческой и профессиональной аудитории, которой важны продвинутые технические характеристики и стильный дизайн, заключил его представитель.

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