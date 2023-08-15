Техническая задержка: Apple сохранила долю в сегменте ноутбуков в России

Несмотря на уход Apple из России, его доля в сегменте ноутбуков практически не изменилась, узнали «Известия» из отчета партнера нескольких производителей электроники, эти данные подтвердил и один из ритейлеров. В первом полугодии 2023-го она составила 6,6% против 7% аналогичного периода годом ранее. При этом доли других ведущих мировых производителей лэптопов снизились в среднем вдвое. По мнению экспертов, MacBook не нашлось замены: аудитория macOS не хочет переходить на Windows, а достойного китайского аналога пока нет. При этом специалисты отмечают, что недоверие, которое российские власти уже выразили яблочным смартфонам, может привести к замене частью пользователей компьютеров Apple своих ПК .

Стабильность в «яблоках»

Несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в нашу страну в прошлом году, ее доля на российском компьютерном рынке практически не изменилась . Это следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники. В первом полугодии 2023-го доля «яблочной» компании в сегменте ноутбуков в штуках составила около 6,5% — снижение к аналогичному периоду прошлого года составило менее 1 п.п.

Доля ноутбуков Apple практически не изменилась — в январе–июне этого года она составила 6,6% против 7% годом ранее , подтвердил сотрудник одного из ритейлеров.

Фото: Global Look Press/Igor Russak

В то же время доля других крупных международных брендов ощутимо снизилась , подчеркнул собеседник «Известий». Например, для Lenovo этот показатель составил 8,1% против 15,4% в первом полугодии 2022-го, для Asus — 9,7% (против 17,8%), для Acer — 6,7% (было 13,7%) и так далее, перечислил он. Что касается HP, то его доля с января–июня прошлого года уменьшилась с 21,3% до 3,8%, то есть более чем в 5,5 раза.

Также собеседник «Известий» утверждает, что в первом полугодии 2023-го рынок ноутбуков в РФ сократился несильно — чуть более чем на 7% (до 1,3 млн устройств) — по сравнению с аналогичным периодом 2022-го .

«Известия» направили запрос в Apple.

Apple удерживает позиции в премиальном сегменте компьютерного рынка, притом что доля недешевых iPhone снижается , отметили участники рынка. Реализация смартфонов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократилась более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к продукции Apple (а также Samsung), рассказали «Известиям» в МТС.

— В онлайн-сегменте спрос на ноутбуки от Apple действительно сохранился на уровне прошлого года. Эта техника по-прежнему популярна у пользователей, предпочитающих работать на iOS. Кроме того, драйвером спроса стало и появление новых линеек продукции , — сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries. Те, кто предпочитает другие ОС, всё чаще интересуются ноутбуками от азиатских брендов, например MSI, Honor и Huawei, добавили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Хотя за год продажи MacBook и сократились примерно на 25%, доля Apple на рынке портативных ПК осталась неизменной , согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компьютеры Apple были и остаются премиальным люксовым товаром, и те, кто покупал такие гаджеты ранее, выбирают их и сейчас , отметил он. В нашей стране до сих пор очень велика лояльная к Apple аудитория , добавил эксперт. При этом сейчас MacBook, в отличие от iPhone, можно использовать в России практически без ограничений, поскольку не приходится сталкиваться с дискомфортом из-за отсутствия таких функций, как, например, Apple Pay при оплате товаров на кассе, полагает он.

Это связано с тем, что из iPhone исчезают нужные функции, а из магазина ПО Apple — необходимые программы, например банковские приложения: у пользователей лэптопов таких проблем нет, добавил эксперт.

— Вероятно, доля Apple на рынке сохранится примерно на таком же уровне, поскольку параллельный импорт сейчас работает хорошо. Однако на спрос может повлиять удорожание логистики и самих устройств из-за роста курса валюты , — отметил бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк.

Лэптоп на доверии

Этим летом от использования iPhone начали отказываться госструктуры. В начале июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной сети, использующей вредоносное ПО на гаджетах «яблочной» компании для шпионажа за пользователями. После этого ряд ведомств, в их числе Минпромторг, Росавиация и Минтранс, а также некоторые госкомпании и госкорпорации запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях . Выявляемые атаки с целью получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к гаджетам Apple и другим смартфонам из недружественных стран, рассказали ранее «Известиям» в Роскомнадзоре. Это одна из причин, по которой в РФ снижается спрос на смартфоны Apple, предположили эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Возможно, недоверие к продукции «яблочной» компании со стороны властей может привести к отказу части пользователей и от ее компьютеров, но большинство из них, скорее всего, будут руководствоваться личным опытом, а не предупреждениями профильных ведомств , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, ноутбуки Apple стоят особняком на компьютерном рынке — из-за их характеристик и особенностей операционной системы macOS заменить их гаджетами на Windows пока не получается .

— Замены MacBook пока не удалось найти — в частности, создать достойный аналог не получается у китайских брендов, присутствие которых на российском рынке постоянно растет. Ноутбуки из КНР на Windows могут занять место продукции ушедших западных и тайваньских брендов, с Apple это гораздо сложнее , — отметил он.

На рынке ноутбуков продолжает корректироваться ландшафт брендов: доля китайских производителей в России увеличилась в количественном выражении с 30 до 40%, заметную часть занимают новые торговые марки , утверждает представитель «М.Видео-Эльдорадо».

— Среди наиболее популярных и быстрорастущих производителей в наших сетях бренды из Китая — Huawei, Haier, Thunderobot, Tecno и др. Вдвое увеличилась доля устройств от российских компаний — Irbis, F+ и др. При этом сохраняются в ассортименте и устройства производителей, покинувших российский рынок, — отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев