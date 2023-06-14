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Шлем подальше: в РФ предлагают предзаказ гарнитуры Apple с двойной наценкой

Стоит ли спешить с покупкой Vision Pro и когда она будет доступна в магазинах
Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach
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На торговых площадках и в интернет-магазинах РФ появилась возможность оформить предзаказ на гарнитуру Apple Vision Pro по цене до 500 тыс. рублей. При этом устройство стоимостью $3,5 тыс. выйдет в США только в 2024 году. Специалисты по информационной безопасности предостерегают от покупки столь дорого девайса заранее — его могут продавать мошенники, также велик риск того, что пользователь может в дальнейшем столкнуться с вымогательством, а персональные данные клиента будут применены для социальной инженерии. Эксперты считают, что шлем вряд ли станет популярным в первом поколении, а тем, кто хочет его купить, лучше дождаться, пока девайс завезут по параллельному импорту.

Деньги за ветер

В РФ предлагают оформить предзаказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которую компания из Купертино представила 5 июня. Стоимость на «Авито» и в некоторых интернет-магазинах варьируется от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В данный момент мы собираем предзаказы на устройство. Для того чтобы стать одним из первых обладателей этого девайса, требуется внести полную предоплату, — рассказал «Известиям» один из продавцов.

Скриншот, интернет-магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В пресс-службе «Авито» заявили, что блокируют объявления о продаже любых товаров, которые пока нельзя купить ни в России, ни в мире.

— Это вопрос безопасности наших пользователей, это для нас приоритет, — отметили представители торговой площадки.

Также гарнитура Apple Vision Pro появилась и в некоторых интернет-магазинах в регионах, в частности в OnlyPhones и IQMac. Представители последнего сообщили, что сейчас пока поставили карточку товара и в данный момент собирают предзаказы на шлем, как только он появится в продаже, покупатели смогут получить свой девайс. В OnlyPhones не ответили на звонок «Известий».

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Мы хотели бы предостеречь от подобных покупок: шанс того, что магазин или продавец, взяв деньги, пропадет с радаров, очень большой. Также может быть вариант, когда, передав денежные средства за предзаказ, покупатель в дальнейшем столкнется с вымогательством. Кроме того, есть вероятность того, что мошенники воспользуются персональными данными клиента в целях социальной инженерии, — объяснил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

девушка ноутбук
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Данного товара в настоящий момент нет нигде в мире, добавил руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко. По его словам, есть большой риск, связанный с ввозом серой продукции, ее качеством и способом доставки.

Также существует высокая доля вероятности появления в скором времени фейковых порталов, копирующих ресурсы официальных магазинов с предложениями купить Apple Vision Pro, рассказал эксперт. Поэтому пользователи должны быть крайне внимательны: чаще всего данные сайты могут использоваться мошенниками для фишинга, хищения информации о банковских и персональных данных.

Стоит ли брать

Компания Apple планирует начать официальные продажи Vision Pro стоимостью $3,5 тыс. только в 2024 и только в США. Эксперты сомневаются, что гаджет будет популярным в первом поколении.

Apple Vision Pro
Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach

Как и большинство шлемов виртуальной реальности, это дорогая игрушка на один раз — многие пользователи уберут его обратно в коробку спустя неделю после покупки, — полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Apple Vision Pro станет востребованным только у двух категорий покупателей, отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Первая и самая многочисленная — мобильные разработчики, которые будут изучать меню, анимации, места расположения элементов и другие особенности оформления приложений в операционной системе Apple для VR-очков. Это связано с тем, что российские IT-специалисты не получат доступа к устройству и им придется изучать его самостоятельно, отметил эксперт.

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— Вторая категория — обеспеченные любители футуризма и фанаты экосистемы Apple, для которых возможность прикоснуться к будущему и первыми освоить навыки работы в системе для компьютеров нового типа важнее сиюминутных затрат на само устройство, — добавил Евгений Харитонов.

Apple Vision Pro
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

По его словам, для всех остальных любителей технологий покупка Vision Pro пока преждевременна — устройство слишком дорогое и малофункциональное. Это обкатка новых технологий, которые будут развиваться в дальнейшем, резюмировал эксперт.

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Как отмечают эксперты, лучше всего дождаться официального выхода устройства в США и только потом искать способы его покупки. Ранее «Известия» писали о том, что девайс поступит в РФ спустя месяц после релиза за рубежом.

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