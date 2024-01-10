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Врач рассказала, как по поведению человека можно определить болезнь

Невролог Демьяновская: сон сидя может указывать на сердечную недостаточность
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo
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Раздражительность, апатию, внезапно появившуюся привычку дремать сидя или резкое изменение вкусовых пристрастий люди чаще всего списывают на последствия переутомления и стресса. Однако эти симптомы могут указывать на тяжелые заболевания, которые требуют не только отдыха, но и полноценной терапии, рассказала «Известиям» 10 января эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

«Если человек долгое время находится в состоянии апатии, чувствует хроническую усталость и упадок сил, это может быть признаком железодефицитной анемии. При этом заболевании часто возникает заторможенность, ухудшаются память и скорость реакции. В некоторых случаях у людей с анемией возникает желание употребить в пищу что-то несъедобное — мел, штукатурку, землю», — указала специалист.

Анемия довольно легко выявляется с помощью лабораторных исследований, для ее лечения назначаются препараты железа, отметила невролог. Для профилактики заболевания рекомендуется полноценно и сбалансированно питаться, включая в рацион продукты, богатые железом — птицу, субпродукты, яйца, шпинат, бобовые.

Сон в сидячем положении может быть не только признаком сильной усталости, но и симптомом сердечной недостаточности — состояния, при котором сердце хуже перекачивает кровь и не может обеспечивать нормальное кровообращение, добавила Демьяновская. Это, по ее словам, приводит к кислородному голоданию организма, скоплению жидкости в легких и других органах, нарушениям дыхания и обмена веществ.

«Один из первых симптомов развития хронической сердечной недостаточности — одышка, учащенное дыхание, вызванное застоем крови в легких. Сначала она появляется только при физической активности. А при развитии заболевания усиливается в лежачем положении, поэтому иногда люди с таким заболеванием спят полусидя», — рассказала врач.

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Гиперактивность, возбудимость, плаксивость и раздражительность могут указывать на гипертиреоз. При этом заболевании щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), которые влияют на работу большинства органов и систем, на метаболизм, гормональный баланс, отметила невролог. При чрезмерном количестве гормонов эти процессы ускоряются, нагрузка на органы и системы возрастает, возникают предпосылки для заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринной системы.

«Один из характерных симптомов гипертиреоза — нервно-психические нарушения. Часто люди с этим заболеванием гиперактивны, но при этом страдают от бессонницы, беспричинного чувства страха и беспокойства. Такие особенности поведения сочетаются с излишней потливостью, стремительной потерей веса, повышенной утомляемостью, тахикардией или тремором рук», — добавила специалист.

Кроме того, как рассказала невролог, нарушение координации, ухудшение зрения, потеря равновесия, быстрая утомляемость и слабость — симптомы многих неврологических нарушений. Они могут быть и признаком рассеянного склероза — аутоиммунного заболевания, при котором иммунные клетки и антитела начинают атаковать нервные волокна головного и спинного мозга, в результате чего в них образуются многочисленные очаги из рубцовой ткани.

«На ранних стадиях заболевания симптомы рассеянного склероза могут появляться и исчезать, поэтому своевременная диагностика рассеянного склероза очень затруднена. Характерно, что симптомы обостряются при повышении температуры, например из-за ОРВИ или любой другой инфекции, а также при высокой температуре окружающего воздуха. Если раньше жар не вызывал такого дискомфорта, необходимо записаться на прием к врачу, чтобы исключить или подтвердить рассеянный склероз», — резюмировала Демьяновская.

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