Ученые назвали новый симптом болезни Альцгеймера
Искаженное восприятие времени — один из признаков болезни Альцгеймера. Это следует из исследования Scientific Reports, с результатами которого 20 декабря ознакомилась «Газета.Ru».
В исследовании ученых из университета Рима в Италии приняли участие 63 человека, из которых у 13 диагностирована болезнь Альцгеймера, у 17 наблюдается субъективные снижение когнитивных способностей, 16 с легкими когнитивными нарушениями, а также 17 здоровых добровольцев. Возраст участников — от 55 до 86 лет.
Испытуемым в ходе научного эксперимента показали видео с красным мячом, прыгающий внутрь прозрачной емкости и выпрыгивающий из нее через определенное время. Участникам предстояло посмотреть запись шесть раз, а во время седьмого просмотра, в предполагаемый момент выпрыгивания мяча из чашки, нажать на кнопку. При этом мяч выскакивал из емкости через конкретный временной интервал, а число отскоков от дна чашки перед выпрыгиванием варьировалось.
Высинилось, что пациенты с когнитивными расстройствами и те, у кого указанный недуг был диагностирован, испытывали трудности при выполнении задачи. Они чаще ошибались при определении момента выскакивания мяча по сравнению с другими группами. Пациенты с болезнью Альцгеймера справились хуже всех.
По словам ученых, искаженное восприятие времени и снижение способности к воспроизведению хронологического порядка у людей с когнитивными нарушениями обосновано нарушением в работе гиппокампа — парного образования, расположенного в височных отделах полушарий головного мозга.
Исследователи надеются, что их открытие станет первым этапом разработки новых методов диагностики заболевания.
Ранее, 18 ноября, клинический психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз заявил, что первым сигналом деменции может стать измененное поведение. По словам доктора, важно отслеживать такие нетипичные для привычного поведения состояния, как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также обращать внимание на замкнутость и социально неадекватное поведение.
До этого, в конце сентября, врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что причиной развития болезни Альцгеймера могут стать бактерии-возбудители воспалительного процесса в полости рта, сопровождающие проблемы с зубами и деснами.