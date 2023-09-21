Невролог назвала больные зубы одним из факторов болезни Альцгеймера

Причиной развития болезни Альцгеймера могут стать бактерии-возбудители воспалительного процесса в полости рта, сопровождающие проблемы с зубами и деснами. Об этом «Известиям» 21 сентября, в Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

Она отметила, что последние научные исследования показали, что у людей, страдающих воспалительными заболеваниями зубов и десен, впоследствии с большой вероятностью развивается болезнь Альцгеймера.

«Ученые полагают, что микроорганизмы, поражающие зубы и слизистую рта, напрямую либо через иммунный ответ организма могут запускать процесс формирования амилоидного белка, который приводит к повреждению клеток головного мозга и вызывает данное заболевание», — объяснила Чердак.

Другие исследования, по ее словам, также подтверждают связь между состоянием ротовой полости и развитием нейродегенеративных заболеваний. Причины плохого состояния зубов и десен — вредные привычки, несбалансированное питание и несоблюдение гигиены — являются важными факторами риска развития деменции.

В связи с этим врач рекомендовала пожилым людям более внимательно следить за здоровьем ротовой полости и при необходимости заняться протезированием. Ведь, помимо инфекции, отсутствие зубов может стать причиной недостаточности питания и нехватки питательных веществ, необходимых для здоровья головного мозга, что само по себе отрицательно влияет на здоровье нервной системы.

«В целом теория инфекционного происхождения болезни Альцгеймера давно рассматривается учеными. Ранее высказывалось предположение о связи данного заболевания с герпес-вирусными инфекциями. Дополнительно о роли инфекций в развитии болезней головного мозга говорит тот факт, что вакцинация пожилых людей от гриппа, а также ряда других инфекционных заболеваний значительно снижает риск развития деменции», — подытожила невролог.

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