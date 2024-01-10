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В Москве произошло два ДТП с шестью автомобилями

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве на улице Поликарпова произошло два ДТП, по три автомобиля в каждом. Кадры с места аварии 10 января появились в распоряжении «Известий».

На кадрах можно заметить, что участником одной из аварии является автомобиль такси, который получил серьезные повреждения передней части.

настоящее время на месте аварий работают экстренные службы. Подробностей ДТП пока нет — причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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8 января в результате непогоды произошло массовое ДТП под Великим Новгородом. По данным Telegram-канала ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждены два уголовных дела.

На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

В результате массового ДТП погибли четыре человека. Пострадали 19 человек, пятеро из них госпитализированы.

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