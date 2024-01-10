В СМИ рассказали, что закупленный Канадой для Киева ЗРК NASAMS не попал на Украину

Киев так и не получил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада обещала закупить у США для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти год назад. Об этом 9 января сообщил телеканал CTV News.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, что доставка систем ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) на поле боя является главным приоритетом в новом году, но система, обещанная Канадой год назад, до сих пор не доставлена, и неясно, когда она будет», — пишет издание.

Телеканал напомнил, что 10 января 2023 года Оттава объявила о планах сделать пожертвование на сумму $406 млн для создания ЗРК NASAMS. Однако сейчас, спустя почти год, одна из американских компаний, участвовавших в этом заказе, заявляет, что «у нее нет контракта на канадское пожертвование».

План Канады состоял в том, чтобы направить деньги правительству США, а те, в свою очередь, заключат соглашение о продаже военной продукции напрямую с Украиной. Это должно было позволить избежать лишних обращений и соглашений на отправку систем из самой Оттавы.

«Хотя Канада заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, остается неясным, когда именно она доберется до Украины. Неясно даже, знает ли само министерство обороны, когда это произойдет. Представитель сообщил, что ведомство работает со своими американскими партнерами над определением сроков», — говорится в материале.

Ранее, 8 января, журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Ранее, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас ПВО украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо — в частности, поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что, согласно данным проекта бюджета Канады, Оттава планирует предоставить менее $1 млрд на военную помощь Киеву с 2023 по 2026 год.

17 сентября агентство Reuters со ссылкой на канадское министерство обороны написало, что Канада намерена выделить 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимыми средствами ПВО.

До этого, 15 июня, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. Он указал, что в пакет будет входить более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины. Остин добавил, что страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для Вооруженных сил Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.