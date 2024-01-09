Вышедшего на сцену в одном носке солиста группы «Щенки» арестовали на 10 суток
Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил солисту группы «Щенки» Максиму Моисееву административный арест на 10 суток, передает 9 января корреспондент «Известий» из зала суда.
«Если бы вернуться в этот день, я бы не стал так поступать», — рассказал журналистам артист после решения суда.
Также Моисеев заявил, что сожалеет о содеянном, и поделился, что его семья переживает из-за произошедшего и поддерживает его.
Максим Моисеев был привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Ранее, 9 января певец был задержан в Санкт-Петербурге после выступления в одном носке перед публикой. Как сообщил источник «Известий», кадры с выступления группы в ночном клубе MOD, обнаружили в Сети сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На видео правоохранительные органы нашли признаки административного правонарушения.
Своим поступком Моисеев повторил действия рэпера Николая Васильева (псевдоним VACÍO) — одного из участников «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. 22 декабря Лефортовский суд столицы арестовал Васильева на 15 суток до 5 января и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), а также за мелкое хулиганство. Позднее рэпер принес извинения за участие в вечеринке, заявив, что не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения. Затем музыкант обжаловал штраф.